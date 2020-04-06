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BBC

Koronavirüsün çıkış noktası Çin'de yasaklar hafifletilince, halk parklara akın etti

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de, salgınla birlikte karantina ve seyahat yasakları da hafifletildi. Ayların acısını çıkaran vatandaşlar, yapılan uyarılara rağmen hafta sonu parklara akın etti.

06.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:40

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs, buradan tüm dünyaya yayıldı. Çin'de etkisini yitirdiği düşünülen salgınla beraber karantina ve seyahat yasaklarını hafifleten Çin yönetimi, sonrasında tehlikenin hala devam ettiğine dair uyarılar yapsa da halkın parklara akın etmesini engelleyemedi.

ERKEN SAATTE PARKIN KAPASİTESİ DOLDU

Devlet denetimindeki Global Times 'ın haberine göre 4 Nisan Cumartesi günü Anhui eyaletindeki Huangşan dağ parkı, yüzleri maskeli büyük bir kalabalığın akınına uğradı. Sabah 07.48'de parkın günlük 20 bin kişilik ziyaretçi kapasitesi doldu.

UYARILAR İŞE YARAMADI

Kalabalık fotoğraflarının sosyal medyada yayımlanmasından sonra Komünist Partisi uyarı yayımladı. Park yönetimi artık ziyaretçi kabul etmeyeceğini duyurdu. Şanghay'da ise haftalardır büyük bir sükunetin hüküm sürdüğü Bund rıhtımı çok büyük kalabalıkları ağırladı. Birçok lokantaya sadece rezervasyon yaptıranlar alındı. Başkent Pekin'de de benzer manzaralar yaşandı. Kent sakinleri parklara ve açık alanlara akın etti.

AÇIKLANAN KARARLAR GERİ ALINDI

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin baş epidemi uzmanı Zeng Guang, Perşembe günü salgının bitmediğini belirterek "Küresel epidemi büyürken Çin henüz sona yaklaşmadı, yeni bir aşamaya girdi." dedi. Çin'deki yeni vakaların sayısının düştüğü açıklayan hükümet, geçici olarak imalat ve hizmet sektörlerinde hayatın normale dönmesine yönelik adımlar atmaya başladı. Yeni bir salgın dalgası endişesiyle bazı adımlar ise erken bulunarak geri alındı. Örneğin Mart ortasında 600 kadar sinema solonu yeniden açıldı. Ancak 10 gün sonra bu karar iptal edildi.

ÜÇÜNCÜ DALGA GELEBİLİR

CNN'e göre Çin'in koronavirüs salgınında sınırlamaları kaldırmaya başlaması Hong Kong'da endişeye neden oldu. Hong Konglu epidemi uzmanı Yuen Kwok-yung, Avrupa ve Amerika'dan kaynaklanabilecek yeni vakalarla üçüncü bir dalganın başlayabileceği uyarısında bulundu: "Hong Kong'da ikinci dalganın ardından, Çin anakarasından gelebilecek üçüncü dalga görebiliriz. Salgın toplumumuz için hala ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu aşamada iyimser bir tablo yok. Ana kaygım, orta şiddette belirtiler gösterenlere henüz testler yapılmadığı için hastalığın bulaşma zincirini kıramamış olmamız."

Hong Kong'da Mart sonunda İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinden dönen Hong Konglulardan kaynaklanan yeni bir salgın dalgasının başladığı açıklanmıştı. Hong Kong'da son iki hafta içinde vaka sayısı 317'den 900'e çıktı.

Koronavirüsün çıkış noktası Çin’de yasaklar hafifletilince, halk parklara akın etti
BBC
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Times, Dünya, Güncel

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Çin'de karantina yasakları hafifletildi, on binlerce kişi parklara akın etti
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