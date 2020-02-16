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Koronavirüs, Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar bin 526 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün görüldüğü ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen verilere göre, ölümcül virüs Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na da yayıldı.

16.02.2020 00:17 | Son Güncelleme: 16.02.2020 00:23

'ün (Kovid-19) görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen verilere göre, koronavirüs Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Adası'na yayıldı.

BİN 526 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Salgın nedeniyle 1526 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 1522'si Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, biri Fransa'da, biri Japonya'da ve biri de Filipinler'de yaşandı.

Çin ana karasında 66 bin 492, Hong Kong'da 56 ve Makao Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da ise 18 vaka görüldü.

Çin dışında koronavirüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları şöyle:

"Japonya 337, Singapur 67, Tayland 34, Güney Kore 28, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 15, Avustralya 14, Fransa 11, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 8, Kanada 8, Filipinler 3, Hindistan 3, İtalya 3, Rusya 2, İspanya 2, Belçika 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, İsveç 1, Kamboçya 1, Finlandiya 1, Mısır 1"

HÜKÜMETLERE "HAZIRLIKLI OLUN" ÇAĞRISI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ile ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile ilgili hükümetlere hazırlıklı olmaları çağrısında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Covid-19'un sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 526'ya yükselirken virüs taşıyan hasta sayısı ise 67 bin 88 kişi olarak açıklandı.

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