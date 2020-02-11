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BBC

Koronavirüs - Çin medyası: Doktorlar ve hemşireler virüs yüzünden Vuhan'a saçlarını kazıtarak...

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı China Daily gazetesi, Twitter hesabında Şaanşi'den Vuhan'a giden 20 kadar doktor ve hemşirenin toplu halde saçlarını kısmen ya da tamamen kazıtma görüntülerini yayımladı.

11.02.2020 13:55 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:55Koronavirüs - Çin medyası: Doktorlar ve hemşireler virüs yüzünden Vuhan'a saçlarını kazıtarak...

Çin'de koronavirüs salgının başladığı Vuhan kentine gönderilen bazı sağlık görevlileri, bölgeye saçlarını kazıtarak gitmeye başladı.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı China Daily gazetesi, Twitter hesabında Şaanşi'den Vuhan'a giden 20 kadar doktor ve hemşirenin toplu halde saçlarını kısmen ya da tamamen kazıtma görüntülerini yayımladı.

Şinhua ajansı da benzer bir videoda, bu önlemin hastalığın patojenlerin yayılmasına engellemeye yardımcı olabileceği gibi maskelerin takılması ve koruyucu giysilerin giyilmesini de kolaylaştırabileceği belirtildi.

Uzmanlar, hastanelerde zamana karşı yarış yaşandığını belirterek bunun önemli olduğunu zira bazı doktorların tuvalete gidecek zamanları olmadığı için altlarına bez bağladığını söylüyor.

Hastanelerdeki bazı sağlık personelinin dezenfektan nedeniyle ciltlerinin beyazlaştığı belirtiliyor.

Bölgeden gelen bazı fotoğraflarda da maskelerin doktorlar ve hemşirelerin yüzlerinde derin izler bıraktığı görülüyor.

Pekinli bir terapist, Washington Post gazetesine "Vuhan'daki her doktor ve hemşire büyük bir baskı altında. Hastaların kaygılandığını biliyoruz ama doktorlar da insan" dedi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Sağlık
BBC


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