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Koronavirüs (Covid-19): ABD'de Maryland Valisi Larry Hogan, Türkiye'den dönen 80'li yaşlarda bir...

Larry Hogan, adını açıklamadığı kadının Türkiye ziyareti sonrası yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

10.03.2020 02:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 02:00
Koronavirüs (Covid-19): ABD'de Maryland Valisi Larry Hogan, Türkiye'den dönen 80'li yaşlarda bir...

ABD'de Maryland Valisi Larry Hogan , eyalette yapılan testlerde iki kişide koronavirüs tespit edildiğini, bunlardan birinin Türkiye 'den dönen 80'li yaşlardaki bir kadın olduğunu açıkladı.

Larry Hogan, gazetecilere yaptığı açıklamada, adını açıklamadığı kadının Türkiye ziyareti sonrası yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Hogan, kadının hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Vali Hogan, Harford County'de yaşayan bu kişinin sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgi vermedi.

Larry Hogan, Montgomery County'de yaşayan ve kısa süre önce Tayland ve Mısır'a giden 60'lı yaşlarda bir erkekte de koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Hogan, bu kişinin de bir süre hastanede tutulduktan sonra halen evinde karantina altında olduğunu söyledi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
BBC
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Maryland, Türkiye, Hogan, Sağlık
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