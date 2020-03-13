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Koronavirus (Covid-19): Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın virus testi pozitif çıktı

Arsenal, antrenman tesislerini kapattı.

13.03.2020 02:05 | Son Güncelleme: 13.03.2020 02:10
Koronavirus (Covid-19): Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın virus testi pozitif çıktı

Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın koronavirus testi pozitif çıktı. Bu gelişme üzerine Arsenal, antrenman tesislerini kapattı. Yakın geçmişte Mikel Arteta'yla temas kuranlardan kendilerini karantinaya almaları istendi.

37 yaşındaki Arteta, kendisini kötü hissetmesinin ardından koronavirus testi yaptırdığını, çıkan sonucun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Arteta, "Çalışmama izin verildiğinde görevime döneceğim" dedi.

Arsenal, İngiltere Premier Ligi'nde Cumartesi günü Brighton'la karşılaşacaktı.

İngiltere Premier Ligi, 20 kulübü 'olağanüstü' toplantıya çağırdı

Mikel Arteta'nın koronavirus testi pozitif çıkması sonrası İngiltere Premier Ligi yönetimi Cuma günü 20 kulübün temsilcilerini "olağanüstü" toplantıya çağırdı.

Toplantıda, Premier Lig'de sezonun kalan maçlarıyla ilgili kararlar alınacak.

Premier Lig'de Çarşamba günü oynanması gereken Manchester City-Arsenal maçı koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

Manchester City'nin savunma oyuncusu Benjamin Mendy'nin, ailesinden bir kişinin koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine kendisini tedbir amaçlı karantinaya aldığı açıklandı.

Leicester City'nin üç oyuncusu da halen karantina altında.





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Etiketler : Mikel Arteta, Arsenal, Yakın, Spor

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