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Belçika'da soğuk algınlığı şikayetinde bulunan herkes 7 gün izne ayrılacak

Tüm dünyayı korkutan koronavirüs salgını Belçika'da da yeni düzenlemeleri beraberinde getirdi. Alınan karara göre Belçika vatandaşlarından soğuk algınlığı şüphesi bulunan her birey, aile hekimini arayarak 7 günlük hastalık iznine ayrılacak.

12.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:15
Belçika'da soğuk algınlığı şikayetinde bulunan herkes 7 gün izne ayrılacak

Belçika Federal Halk Sağlığı Araştırma Merkezi (Sciensano) tarafından, koronavirüs salgını nedeniyle aile hekimleri için mevzuat değişikliğine gidildi. Salgından şüphelenen hastalardan, aile hekimleri ile sadece telefon aracılığyla iletişim kurmaları istendi.

HASTANIN SEYAHAT GEÇMİŞİNE BAKILMAYACAK

Yeni düzenlemeye göre, soğuk algınlığı şüphesi ile randevu almak için aile hekimini arayan herkes, doğrudan 7 günlük hasta iznine ayrılacak. Salgının başladığı günlerde olduğu gibi, artık hastanın seyahat geçmişine bakılmayacak. Telefonda hafif soğuk algınlığı belirtilerden söz eden hastalardan, 7 gün boyunca evden çıkmamaları istenecek. Yönetmelik uyarınca, aile hekimi bu hastalara doğrudan, "7 gün iş göremez" raporu gönderecek. Normalde aile hekimleri, sadece fiziki muayeneden sonra iş göremez raporu verebiliyordu. Hasta gerekli hijyen önlemleri alması ve sosyal temastan kaçınması konusunda uyarılacak ve teste gerek kalmadan, şikayetlerini azaltacak tedaviye tabi tutulacak. Eğer 7 gün boyunca şikayetler geçmez ya da daha fazla artarsa, aile hekimi hastayı hastaneye sevkedecek. Ambulans personeli ve hastane çalışanları da, "Endişe verici klinik durumu olan Covid-19 hastası" konusunda aile hekimi tarafından bilgilendirilecek. Aile hekimleri, genel kontrol sırasında hastalarda koronavirüsle karşılaşma olasılığına karşı da, muayene sırasında cerrahi maske takmaları ve fazla yaklaşmamaları konusunda uyarıldı.

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BBC
Etiketler : Belçika, Sağlık, Dünya, Güncel

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