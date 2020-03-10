Koronavirüs (Covid-19): Çin'de ölenlerin sayısı 3 bin 139'a yükseldi
Çin’de koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 139’a çıktı.
10.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:47
Çin'de koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 139'a çıktı.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 19 vaka tespit edildi.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 19 vaka tespit edildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
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Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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