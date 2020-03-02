Koronavirüs (Covid-19): Güney Koreli tarikat lideri virüsün yayılmasından dolayı diz çökerek özür...

Çin'den sonra en çok koronavirüs vakası görülen ülke olan Güney Kore'de virüsün yayılmasının odağında görünen Şinçeonci adlı Hristiyan tarikatının lideri Lee Man-hee, diz çökerek ulustan özür diledi. 88 yaşındaki din adamı, "İsteyerek olmadıysa da çok sayıda insan hastalandı. Bütün gayretimizle engellemeye çalıştık ama başaramadık" dedi.

Güney Kore'de Pazartesi günü 476 yeni vakanın bildirilmesiyle virüsün yol açtığı Covid-19 adı verilen hastalığa yakalananların sayısı 4 bin 212'ye çıktı.

Şu ana kadar Güney Kore'de hastalık sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı ise 26.

Ülkede 4 bini aşkın koronavirüs vakasının yüzde 60'ının Şinçeonci Kilisesi mensupları olduğu açıklanmıştı.

Hastalığın yayılmasındaki "ağır ihmali" nedeniyle savcılığa Lee Man-hee hakkında, soruşturma açılması istenmişti.

Güney Kore'de belirlenen vakaların 3 bin 81'i güneydeki Daegu kentinde ortaya çıktı ve bunların yüzde 73'ünün de Şinçeonci Kilisesi'yle bağlantılı kişiler olduğu anlaşıldı.

Hristiyan tarikatı olan Şinçeonci'nin mensuplarının virüsü birbirlerine geçirdiği ve ülkenin farklı yerlerine seyahat ederek yayılmasına yol açtıkları düşünülüyor.

Tarikatın, üyelerinin kimliklerini gizli tutmasının hastalığın izinin sürülmesini zorlaştırdığı suçlamaları yapılıyor.

Fakat tarikatın sözcüsü Kim Şin-çang BBC'ye, üyelerinin, öğrencilerinin ve kullandıkları binaların listesini yetkililere verdiklerini söyledi.

Sözcü buna karşılık bu bilgileri verirken üyelerinin güvenliğinden kaygı duyduklarını da kaydetti.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de de koronavirüs yayılıyor. Belediye başkanı 10 milyonluk kentin halkına evden çalışmaları ve kalabalık yerlerden uzak durmaları çağrısı yaptı.

Dünyada en son durum ne?

Çin'in koronavirüs nedeniyle 42 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurmasıyla, virüs yüzünden dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini aştı.

Ölümlerin yüzde 90'ından fazlası, virüsün geçen yıl ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'in Hubei bölgesinde.

Ancak diğer 10 ülke de koronavirüs can aldı. Bunların 50'den fazlası İran, 30'dan fazlası da İtalya'da.

Dünya genelindeki vaka sayısı ise neredeyse 90 bini geçti. Çin dışındaki vaka sayısındaki artış, şu anda Çin'dekinden daha hızlı.

Çin'deki vaka sayısında görülen artış oranı azalırken, dünyanın geri kalanında hızla yükseldi.

İtalya'daki vaka sayısı 48 saat içinde iki katına çıktı. En az 34 kişi hastalık yüzünden ölürken, toplam 1694 vaka açıklandı.

36 vakanın görüldüğü İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, bugün bu konuyla ilgili acil bir kriz toplantısına başkanlık edecek.

Haftasonu, Endonezya, Katar, Ekvador, Lüksemburg ve İrlanda, virüsün görüldüğü ülkeler arasına katıldı.

ABD'de de New York eyaletinde ilk vaka görüldü. 30'lu yaşlarındaki hastanın yakında İran'a seyahat ettiği ve virüsü burada aldığı düşünülüyor. Şu ana kadar ABD'de virüse yakalanan iki kişi yaşamını yitirdi. İki hasta da Washington eyaletindendi.

Geçen hafta hisse senetlerinin küresel düzeyde 5 milyar dolar değer kaybetmesi ardından piyasalar merkez bankalarının müdahalesiyle yatışmış görünüyor.

Amerikan spor giyim devi Nike Avrupa faaliyetlerinin merkezi olan Hollanda'nın Hilversum kentindeki tesislerinde bir çalışanının hasta çıkması üzerine işyerini kapattı.

Dünya Sağlık Örgütü en çok kimin riskte olduğunu açıkladı

Pazar günü bir açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalığın 60 yaşın üzerinde ve zaten bir hastalığı olan kişileri daha kötü etkilediğini bildirdi.

Bütün ülkeleri salgına hazır olmaya çağıran örgüt, hastalara oksijen takviyesi yapmak üzere gerekli teçhizatın hazır tutulması gerektiğini, oksijen tedavisinin en ağır vakalarda önemli bir müdahale yolu olduğunu kaydetti.

Çin'deki 44 bin vaka üzerinde yapılan ilk kapsamlı değerlendirmeler, 80 yaş üzeri hastalarda ölüm oranının orta yaşa göre on kat daha yüksek olduğunu ortaya koymuştu.

Buna karşılık hastalanan kişilerin çoğunun yaşlı ve hasta değillerse hastalığı hafif belirtilerle atlattıkları ve ortalama ölüm oranının yüzde 2 ila 5 arasında olabileceği belirtilmişti.

Daha önce bilinen grup türlerinde ölüm oranı binde bir fakat çok yaygın olduğu için dünyada her yıl 400 bin kişi sıradan grip vakaları sonucu yaşamını kaybediyor.

Koronavirüs 'ün yol açtığı diğer hastalıklarda örneğin SARS ya da MERS gibi salgınlarda ölüm oranı Covid-19'a göre çok daha yüksek.