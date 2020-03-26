Koronavirüs (Covid-19): İngiltere'de 21 yaşında ölen Chloe Middleton'ın ailesi, 'Hastalığa...

İngiltere 'de geçen hafta hayatını kaybeden Chloe Middleton'ın ailesi, genç kadının koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirdiğini ve hiçbir sağlık sorunu olmadığını söylüyor.

Chloe Middleton'ın teyzesi Emily Mistry, Facebook 'ta bir paylaşım yaparak ülkedeki herkese koronavirüs salgınını durdurmak için ellerinden geleni yapma çağrısında bulundu.

Middleton'ın annesi de Facebook'ta bir paylaşımda bulunarak, "Lütfen tekrar düşünün" dedi ve ekledi:

"Kendi deneyimimden söyleyebilirim ki bu virüs 21 yaşındaki kızımın hayatını aldı.

"Benim güzel, iyi yürekli kızım Covid-19 yüzünden öldü. Başka sağlık sorunu da yoktu.

"Ailemizin üzüntüsü inanılmaz boyutta. Virüsün gerçek etkilerini yeni anlamaya başlıyoruz. Lütfen hükümetin tavsiyelerine uyun. Kendinizi koruyun. Virüs yayılmıyor, insanlar virüsü yayıyor."

Gençlerde koronavirüsten ölüm oranının düşük olması nedeniyle, gençler arasında virüs tehdidinin yeterince ciddiye alınmadığından endişeleniliyor.

İngiltere'de hafta sonu 18 yaşındaki bir erkek de Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Fakat gencin ciddi sağlık sorunlarının olduğu açıklanmıştı.