İngiltere'de koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti

İngiltere 'de başka sağlık sorunları olduğu belirtilen ileri yaştaki bir kişi koronavirüs tanısının konmasının ardından hayatını kaybetti. Bu gelişme ülkede koronavirüsten ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

Guardian gazetesi, hastanın 70 yaşlarında bir kadın olduğunun anlaşıldığını yazdı. Resmi yetkililer hayatını kaybeden kişinin ismini, yaşını ve cinsiyetini açıklamadı.

TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Başkent Londra 'ya yaklaşık 75 kilometrelik uzaklıktaki Royal Berkshire Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "koronavirüs ile alakası olmayan nedenlerle hastaneye zaman zaman yatan ileri yaştaki bir hastanın" hayatını kaybettiği kaydedildi. Hastaneden yapılan açıklamada ise, hastanın "hastaneye yatırıldığı ve dün gece koronavirüs testinin pozitif çıktığı" ifadeleri yer aldı.

VİRÜS GALLER'E DE SIÇRADI

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı, ülkede 5 Mart günü yerel saatle sabah 09.00 itibarıyla 18.083 kişinin koronavirüs testine tabi tutulduğunu, bu kişilerden 17.968 kişinin test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Galler'de bir kişide daha virüs tespit edildi.

Böylece ülkede koronavirüsün bulaştığı belirtilen kişi sayısı 116'ya çıktı. Çarşamba gününden beri hastalığa yakalanan kişi sayısının 30'dan fazla artış gösterdiği kaydediliyor.