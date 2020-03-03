İran'da 54 bin tutuklu ve hükümlü koronavirüs sebebiyle geçici olarak serbest bırakıldı

Koronavirüs salgını ile sarsılan İran 'da hükümet cezaevinde tutuklı bulunan 54 bini aşkın hükümlünün salgının yayılmasını engellemek amacıyla geçici olarak serbest bırakıldı. Serbest bırakılanların hepsinin test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

VAKA SAYISI YÜZDE 50 ARTTI

İran'da koronavirüsün yol açtığı Covid-19 adı verilen hastalık sonucu iki haftadan kısa bir süre içerisinde 77 kişi öldü. Pazartesi ve Salı günleri ülkede teyit edilmiş vaka sayısı yüzde 50 arttı.

ÜST DÜZEY YETKİLİLER KORONAVİRÜSE YAKALANDI

İran'da halen resmi verilere göre koronavirüs görülen kişilerin sayısı 2336. Ancak gerçek rakamın çok daha fazla olduğu düşünülüyor. Ülkede bazı üst düzey yetkililerde de koronavirüs görülmüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki'nin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı..