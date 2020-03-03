Koronavirüs (Covid-19): Japon bakan, 'Virüs yüzünden Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelenebilir' dedi

Japonya hükümeti, başkent Tokyo 'da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Olimpiyat Oyunları'nın koronavirüs yüzünden ertelenebileceğini açıkladı.

Japonya Parlamentosu'nda konuşan Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'yle (IOC) imzaladıkları anlaşmanın, oyunların 2020'de kesinlikle hangi tarihler arasında organize edilmesi gerektiğine dair bir hüküm içermediğini söyledi.

Olimpiyat Oyunları'nın yıl sonunda yapılabileceğeğini belirten Hashimoto, "Oyunların planlandığı gibi organize edilebilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

IOC yetkilileri ise ısrarlar "gündemde bir B planı olmadığını" söylüyor. IOC Başkanı Thomas Bach tüm sporculara Olimpiyat Oyunları planlandığı tarihte başlayacakmış gibi hazırlanmaları çağrısı yapmıştı.

Üst düzey bir IOC üyesi ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin nihai kararını Mayıs ayında alacağını açıklamıştı.

Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi hakkı sadece IOC'ye ait.

Covid-19 hastalığına neden olan koronavirüs yüzünden şu ana kadar ertelenen ya da iptal edilen spor organizasyonları arasında Dünya Atletizm Salon Şampiyonası ve Formula 1 Çin Grand-Prix'si de vardı.

Çin'den 60'dan fazla ülkeye yayılan koronavirüs sonucu şu ana kadar 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.