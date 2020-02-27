Koronavirüs (Covid-19): Japonya'da ilk ve orta dereceli okullar Mart ayında kapalı olacak

Japonya hükümeti, yerel yönetimlere, koronavirüs salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların Pazartesi gününden itibaren kapatılması ve Mart ayı boyunca kapalı tutulması talimatı verdi. Japonya Başbakanı Şinzo Abe "Hükümet, çocukların sağlığını ve güvenliğini her şeyin üzerinde tutuyor" dedi.

Japonya'da bugün ülkenin kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde 13 kişide daha Covid-19 adı verilen rahatsızlığa yol açan koronavirüs görüldüğü açıklandı. Bu kişilercden ikisi çocuk.

40'lı yaşlarındaki bir kadında ise ikinci kez virüs görüldüğü açıklandı.

Koronavirüs nedeniyle yazın başkent Tokyo'da olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak Japonya'da olimpiyat meşalesinin yolculuğunun daraltılması gündemde.

Şu ana kadar Japonya'da koronovirüs sonucu sekiz kişi öldü. Bu kişilerden dördü Diamond Princess adlı yolcu gemisindeydi.

Uzakdoğu'da virüsün en çok görüldüğü ülkelerden Güney Kore'de ise teyit edilmiş vaka sayısı 1776'ya çıktı. Ülkede ölü sayısı ise 11.

Avustralya' d a acil durum planı devrede

Öte yandan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, koronavirüs salgınıyla mücadale için acil durum planının devreye sokulduğunu duyurdu.

Planda, ülke genelinde yeterli tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman bulundurulmasına odaklanacak. Acil olmayan ameliyatlar askıya alınırken, konserler ve maçlar gibi toplu etkinlikler iptal edilebilecek.

Avustralya'da bilinen 23 koronavirüs vakası var. 1 Şubat'tan bu yana yürürlükte olan Çin anakarasından gelenlerin ülkeye giriş yasağı da bir hafta daha uzatıldı.

Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı

Virüsün yayılmasının önün geçmek adına diğer bir diğer önlem de Suudi Arabistan'dan geldi. Riyad yönetimi umre ziyaretlerinin askıya alındığını duyurdu.

Suudi Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, durumun "geçici" olduğu ve değerlendirmelerin sürdüğü aktarıldı.

Bu yıl Haziran-Eylül ayları arasında yapılacak Hac ziyaretleri ile ilgili olaraksa henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'da ölü sayısı 26'ya çıktı

Bu arada, Ortadoğu'da virüsün en çok görüldüğü ülke olan İran'da ölenlerin sayısı 22'den 26'ya yükseldi. Resmi haber ajansı IRNA'ya göre toplam teyitli vaka sayısı da 245 oldu.

Kuveyt'te de hepsi İran'dan dönenlerde görülen koronavirüs vakası 19'den 22'ye çıktı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede herhangi bir kenti ya da kasabayı karantinaya almayı planlamadıklarını, sadece bireylerin karantinaya alınacağını belirtmişti.

Yetkililer halkı koronavirüsün ülkede görüldüğü ilk kent olan Kum'a gitmemeleri yolunda uyardı. Ancak Şiiler için kutsal bir kent olan Kum'da hiçbir türbe ziyarete kapatılmadı.

Komşu ülkeler Afganistan, Bahreyn, Irak, Kuveyt, Umman ve Pakistan'daki koronavirüs vakalarının da İran kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Avrupa'daki yayılma İtalya kaynaklı

Avrupa'da Avusturya, Hırvatistan, İsviçre, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'ya ek olarak Brezilya ve Cezayir'de yetkililer, ülkelerinde görülen vakaların İtalya'ya seyahat edenlerden kaynaklandığını açıkladı.

İtalya'da vaka sayısı 400'e yükselirken, can kaybı da 12 oldu. Virüs bulaşanlar arasında dört çocuğun da bulunduğu bilgisi verildi.

Lombardiya Bölge Başkanı Attilio Fontana, bir çalışma arkadaşının pozitif çıkması nedeniyle kendisinin de 2 hafta gönüllü karantinaya gireceğini açıkladı. Fontana, ilk testler negatif çıksa da önlem olarak bu kararı aldığını söyledi.

İtalya'ya komşu ülkeler ise "orantısız bir önlem olacağı" gerekçesiyle sınırları kapatmama kararı aldı.

Avrupa'daki son durum

Avusturya: Inssbruck'ta yaşayan genç bir İtalyan çiftte koronavirüs olduğu tespit edildi. Gençlerden biri kapatılan otelde çalışıyordu.

İsviçre: İtalya sınırındaki Ticino'da yaşayan 70'li yaşlarında bir kişinin 15 Şubat'ta Milano'da virüse yakalandığı şimdi karantina altında tutulduğu bildirildi

Hırvatistan: İtalya'dan kısa bir süre önce Hırvatistan'a dönen bir erkek, Balkanlarda virüse yakalandığı tespit edilen ilk kişi oldu

İspanya: İtalya'nın kuzeyinden Barcelona'ya dönen bir kadın, ülkedeki ilk koronavirüs vakası oldu

Fransa ve Almanya: Kısa bir süre önce İtalya'ya gidip ülkelerine dönenler arasında yeni vakalar olduğu bildirildi

İngiltere: de, tatillerini İtalya'nın kuzeyinde geçirip ülkeye dönen öğrenciler evlerine gönderildi. Hükümet, seyahat edenler için yeni yönetmelik hazırlıyor. Ülkedeki vaka sayısı 13'ten 15'e yüksedi.

Romanya: İtalyan bir erkekle temas eden bir kişide virüs görüldüğü belirtildi.