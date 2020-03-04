Koronavirüs Covid-19 kimler için daha ölümcül?

Çin'in Wuhan kentinde çıkan yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 93 bini, ölü sayısı ise 3 bin 200'ü geçti. Hastalardan 51 bini iyileşti. Uzmanlar, hızla yayılan virüsün öldürme oranının düşük (yüzde 2'nin üzerinde) olduğuna dikkat çekiyor. Ancak Covid-19 adı verilen virüs özellikle yaşlılarda hayati riske yol açıyor. Virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin çoğunun 60 yaş üzeri olduğu görüldü.80 yaşın üzerindeki hastaların yüzde 15'i öldü29 Şubat 2020 itibariyle açıklanan resmi verilere göre virüse yakalanan 80 yaş üzeri hastaların yüzde 14.8'i hayatını kaybetti. Bu rakam, 70-79 arasında yüzde 8'e, 60-69 arasında ise yüzde 3.6'ya düşüyor. 50-59 yaş aralığındaki hastalardan ölenlerin oranı yüzde 1.3, 40-49 aralığında yüzde 0.4, 30-39, 20-29 ve 10-19 gruplarında da yüzde 0.2 oranı karşımıza çıkıyor. Virüsten dolayı hayatını kaybeden 0-9 yaş arasında hasta bulunmuyor.