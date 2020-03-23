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Koronavirüs: Covid-19 nedir, salgının önlenmesi için neler yapılmalı?

Dünya Sağlık Örgütü, Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinde koronavirus ailesinden yeni bir virüs tespit edildiğini duyurdu.

23.03.2020 20:35 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:35
Koronavirüs: Covid-19 nedir, salgının önlenmesi için neler yapılmalı?

2019'un Aralık ayında Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Vuhan şehrinde koronavirus ailesinden yeni bir virüs tespit edildiğini duyurdu.

İlerleyen günlerde virüs, başta komşu ülkelerde olmak üzere katlanan vakalar halinde yayıldı.

Virüsü bir şehir ya da ülke ile ilişkilendirmek istemeyen DSÖ, salgının adını 11 Şubat'ta COVID - 19 olarak duyurdu.

Peki Covid-19 Nasıl bulaşır? Vücuda etkileri nelerdir? Salgınlarla nasıl mücadele ediliyor?

Haber-Grafik: Mesut Ersöz





Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
BBC
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Aralık, Wuhan, Sağlık

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