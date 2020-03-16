Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 6 bin 513'e yükseldi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 6 bin 513'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 169 bin 387'ye yükselirken; 77 bin 257 kişi de tedavi edildi.
16.03.2020 09:59 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:59
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 6 bin 513'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 169 bin 387'ye yükselirken; 77 bin 257 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 680 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 12 bin 991 arttı.
Koronavirüs , Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'yı tehdit etmeye ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1809'a yükselirken; vaka sayısı da 24 bin 747'ye çıktı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 724'E YÜKSELDİİran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 724'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 13 bin 938'e çıktığını bildirdi.ABD'DE 69 ÖLÜ, 3 BİN 774 VAKAABD'de de koronavirüsün yayılmaya devam ettiği görüldü. 3 bin 774 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 69 olarak açıklandı. Son 24 saatte ABD'de 12 kişi daha yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 823 arttı.ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞVirüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı bugün 5 bin 813'e yükselirken; 13 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa'da 5 bin 437 kişide virüs tespit edildiği ve 127 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da ise 7 bin 844 kişide virüs tespit edildiği; 292 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 35, VAKA SAYISI 1391
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 35'e yükseldiği bildirildi. Vaka sayısının ülke genelinde 1391'e ulaştığı açıklandı.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya
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