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Koronavirüs (Covid 19) sporu vurdu: Real Madrid, Juventus karantinada, La Liga ertelendi, UEFA Euro...

Real Madridli futbolcuların koronavirüs nedeniyle karantina altına alınması nedeniyle İspanyol birinci futbol ligi La Liga "en az iki maç" ertelenirken, virüs korkusu nedeniyle birçok spor organizasyonu da iptal edildi.

12.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:40
Koronavirüs (Covid 19) sporu vurdu: Real Madrid, Juventus karantinada, La Liga ertelendi, UEFA Euro...

Real Madridli futbolcuların koronavirüs nedeniyle karantina altına alınması nedeniyle İspanyol birinci futbol ligi La Liga "en az iki maç" ertelenirken, virüs korkusu nedeniyle birçok spor organizasyonu da iptal edildi.

Real Madrid'deki karantina kararı, futbolcularla aynı antrenman tesislerini kullanan basketbol takımından bir oyuncuya yapılan testin pozitif çıkmasından sonra alındı.

Rea Madrid'in gelecek hafta Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yle rövanş maçı var.

Antrenman tesislerini de kapatan İspanyol kulübünden yapılan açıklamada "Her iki takımın da aynı tesisleri paylaşması nedeniyle, hem futbol hem de basketbol takımlarının karantina altına alınması tavsiye edildi" denildi.

İspanya ikinci futbol ligi de ertelenirken, La Liga yönetimi karantinanın tamamlanmasının ardından durumun yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

La Liga'da ikinci sırada bulunan Real'in bu Cuma günü Eibar ile kendi evinde oynayacaktı.

Koronavirüs salgını, dünya genelindeki spor takvimini de etkiledi.

Juventus da karantinada

İtalya'da Seria A da dahil tüm spor faaliyetleri 3 Nisan'a dek askıya alındı.

Juventus ve İtalya milli takımının savunma oyuncusu Daniele Rugani, testin pozitif çıkmasının ardınan kendisini iyi hissettiğini söylerken, Reuters Haber Ajansı tüm Juventuslu futbolcuların iki hafta boyunca karantinada tutulacağını duyurdu.

Bu geceki Avrupa Ligi karşılaşmalarından ikisi ertelendi ve bazı maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi.

NBA maçları da ertelendi ve bir takım görevlisinde virüs görülmesinden sonra McLaren ekibi bu haftasonu yapılacak Avustralya Grand Prix'sinden çekildi.

Bosna Hersek de UEFA'dan koronavirüs salgını nedeniyle Kuzey İrlanda ile 26 Mart'ta oynayacağı Euro 2020 play off yarı final karşınmasının ertelenmesini talep etti.

Leicester City'nin üç oyuncusunda hastalık belirtileri görülmesinin ardından, oyuncuların kendilerini karantinaya aldıkları belirtildi.

Uefa toplantısı

UEFA'nın bugün koronavirüs önlemlerinin ele alınacağı bir video konferans toplantısı yapması bekleniyor.

Toplantıya, üye 55 ülkenin temsilcileri, Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa liglerinin yöneticileriyle, oyuncu sendikası FifPro'dan temsilciler davet edildi.

Görüşmelerde tüm ligler ve Euro 2020 de dahil tüm Avrupa turnuvalarının ele alınacağı bildiriliyor.

Fransız spor gazetesi, toplantıda L'Equipe, Euro 2020'nin 2021 yılına ertelenmesi kararının alınacağını açıkladı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
BBC
Etiketler : Koronavirüs, La Liga, Spor

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