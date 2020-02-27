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BBC

Koronavirüs (Covid-19) - Trump: ABD için koronavirüs riski düşük ama hazırlıklıyız

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Amerikalılar için koronavirüs riskinin düşük olduğunu söyledi.

27.02.2020 04:10 | Son Güncelleme: 27.02.2020 04:10Koronavirüs (Covid-19) - Trump: ABD için koronavirüs riski düşük ama hazırlıklıyız

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Washington'un alacağı önlemleri koordine etmesi için Başkan Yardımcısı Mike Pence'i görevlendirdi.

Trump ile Pence, Beyaz Saray'da düzenledikleri basın toplantısında virüsün bulaşma riskinin Amerikalılar için çok düşük olduğunu söylediler.

ABD'de görülen koronavirüs vakasının sayısı 60. Son olarak Çarşamba günü bir hastaya koronavirüs teşhisi kondu.

Trump, ABD'nin koronavirüsle mücadelede gerekli önlemleri aldığını söyledi ve "Çok hem çok hazırız" dedi. Trump ayrıca koronavirüse karşı aşının yakında geliştirileceğinden emin olduğunu söyledi.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci ise aşının en erken bir yıl ya da bir buçuk yıl içinde geliştirilebileceğini ifade etti.

Trump daha önce attığı bir tweette medyayı 'koronavirüsle ilgili gereksiz panik yaratmakla' eleştirmişti. Attığı tweette Trump "ABD formunda" dedi.

Beyaz Saray'daki basın toplantısında ise Trump, ABD'nin virüsün yayılma riskine karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar da Beyaz Saray'ın koronavirüsle mücadele için geliştirdiği planda beş konuya öncelik verildiğini ifade etti. Azar, bu önlemlerin arasında şunları saydı: Hastalığın iyi gözlemlenmesi, yerel yönetimlerin koordinasyonu, tedavinin geliştirilmesi ve maske gibi kişisel sağlık malzemelerinin üretiminin artırılması.

Azar, ABD'deki koronavirüs vakalarının artmasını beklediklerini söyledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Mike Pence, Sağlık
BBC


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