Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Gündem ››Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir? - Haberler

Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?

Ülkemizde koronavirüs vakalarının görülmesiyle vatandaşlar koronavirüs danışma hattı numarasını merak etti. Peki, Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?

23.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:07
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?

Dünyada hızla yayılan ve çok sayıda insanın ölümüne enden olan koronavirüs, ülkemizde de görüldü, vatandaşlar tedbirlerini alırken koronavirüs danışma hattın numarasını merak etti ve koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir, gibi sorular sordu.

KORONAVİRÜS DANIŞMA HATTI NUMARASI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Korona Danışma Hattı, "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı. Bakanlık yetkilileri, Corona virüsü hakkında "Alo 184" hattı üzerinden danışmanlık hizmeti verecek merkezin 14 Mart'ta faaliyete geçtiğini duyurdu. Bakan Koca, alınan tedbirler çerçevesinde koronavirüs ile ilgili herhangi bir ihbarın daha hızlı şekilde değerlendirilebilmesinin amaçlandığını belirterek, "Vatandaşımızın herhangi bir hastalık bulgusu olduğunda kolay arayabileceği Alo 184 SABİM Danışma Hattı´nı korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz. Bunu SABİM Korona Danışma Hattı şeklinde kurmaya başladık." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS DANIŞMA HATTI: ALO 184

Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?

CORONA DANIŞMA HATTI NEDİR?

Bakan Koca, alınan tedbirler çerçevesinde koronavirüs ile ilgili herhangi bir ihbarın daha hızlı şekilde değerlendirilebilmesinin amaçlandığını belirterek, "Vatandaşımızın herhangi bir hastalık bulgusu olduğunda kolay arayabileceği Alo 184 SABİM Danışma Hattı´nı korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz. Bunu SABİM Korona Danışma Hattı şeklinde kurmaya başladık." ifadelerini kullandı.

SABİM AÇILIMI NEDİR?

SABİM açılımı: Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'dir.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler : Koronavirüs, Gündem, Sağlık, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

EBA TV frekansı nedir? EBA TV kurulumu nasıl yapılır? EBA canlı yayın nasıl izlenir? TRT EBA TV kurulumu! Televizyondan EBA izleme! Corona Virüs! - Haberler Habermetre, 16-23 Mart'ta Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı! - Haberler Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı - Haberler Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir? - Haberler Enes Batur Gerçek Kahraman filmi konusu nedir? Enes Batur Gerçek Kahraman oyuncuları ve Enes Batur Gerçek Kahraman özeti! - Haberler Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı - Haberler EBA'ya nasıl giriş yapılır? EBA giriş bilgileri nedir? EBA sistemine nasıl dahil olunur? EBA öğrenci giriş işlemleri! - Haberler Günlük burç yorumları 23 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) - Haberler
Loading