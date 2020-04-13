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Koronavirüs danışma hattı vatandaşların sorularını yanıtlıyor

Samsun Sağlık Müdürlüğüne bağlı koronavirüs danışma hatlarında kentteki vatandaşların koronavirüsle ilgili soruları yanıtlanıyor.

13.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:20
Koronavirüs danışma hattı vatandaşların sorularını yanıtlıyor
Samsun Sağlık Müdürlüğüne bağlı koronavirüs danışma hatlarında kentteki vatandaşların koronavirüsle ilgili soruları yanıtlanıyor.
Vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığıyla ilgili sorularını yanıtlamak ve onlara psikolojik destek vermek için kurulan bilgi ve danışma ile psikososyal destek hatlarında yaklaşık bir aylık süre zarfında 4 bin arama yanıtlandı.
Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, iki ayrı danışma hattını arayan vatandaşlara hem psikolojik destek veriyoruz hem de hastalıkla ilgili, özellikle günlük hayatta ve ev içinde almaları gereken önlemler konusunda bilgilendirme yaptıklarını belirtti.
"Maalesef eklemlerinde ağrı olan, ateşi çıkan herkes kendini olası vaka olarak değerlendirerek panik yapıyor, hasta olduğunu düşünüyor." diyen Oruç, "Bu anlamda bu kişilerin doğru bilgilendirilmesi, gerekmeyen durumlar için hastane başvurularının önüne geçilmesi hasta yoğunluğunun özellikle acillerde artmaması için büyük önem taşıyor." ifadesinde bulundu.
Geçen hafta sağlık çalışanları için de ayrı bir psikolojik danışma hattı kurduklarını aktaran Oruç, Sağlık Bakanlığıyla eş güdümlü yürütülen bu çalışmayla sağlık çalışanlarının yanında olmayı hedeflediklerini vurguladı.
Sağlık İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan Corona Psikososyal Destek Hattı 0 (362) 231 51 46 numarasından her gün 09.00/ 17.00 saatleri arasında, Corona Bilgi ve Danışma Hattı ise 0 (362) 311 25 21/ 22/ 24 numaralarından haftanın 7 günü 24 saat süresince Samsunlulara ve bölge insanına hizmet vermeye devam edecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Muhammet Ali, Samsun, Güncel
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