Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs dayanışması için ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek verecek - Haberler

Koronavirüs dayanışması için ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek verecek

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ekmek fırını işleten Yener Aydın (51), koronavirüs salgınında dayanışma içinde olmak için ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek verme kararı aldı.

25.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:44
Koronavirüs dayanışması için ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek verecek

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ekmek fırını işleten Yener Aydın (51), koronavirüs salgınında dayanışma içinde olmak için ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek verme kararı aldı. Yener Aydın, "Bugün yardımlaşma günüdür. Hep beraber yardımcı olalım, bu hastalığı yenelim" dedi.

Akyazı Ömercikler Mahallesi'nde ekmek fırını işleten Yener Aydın, koronavirüs nedeniyle zor durumda kalanlara ücretsiz ekmek verme kararı aldı. Yener, günde 100 kişiye ücretsiz ekmek verileceğini söyledi. Yaklaşık 20 yıldır fırın işletmeciliği yaptığını belirten Yener Aydın, "Bugün yardımlaşma günüdür, herkes zor durumda. Bir ekmek alamayacak insanlar var. Hep beraber yardımcı olalım, bu hastalığı yenelim. İnsan aç kalınca, hastalık daha çok bulaşır. Önemli olan karnın tok olması ve cesareti olması hastalığı yenmesidir" dedi.

Babasıyla birlikte fırını işleten Uğur Aydın (27), "Salgın sebebiyle milletimiz sıkıntılı bir dönemde. Millet zor durumda insanlar paralarının olmadığını belirterek ekmek rica ediyorlar. Biz de elimizden geldiğince bu kampanyayı başlattık. İnşallah bu kampanya hayırlı olur" diye konuştu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Akyazı, Aydın, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı’nın reklam yapın talimatı verdiği ürünün üretimi başlıyor Haberler
Cumhurbaşkanı'nın reklam yapın talimatı verdiği ürünün üretimi başlıyor
’Bende belirti yok’ diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haberler
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor Haberler
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu Haberler
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı Haberler
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı
CHP’li vekil ’Endişeye sevk eden gelişmeler var’ deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:22: Başkan Tanır'dan "Evde kal" mesajı - Haber 13:22: BM'nin barış çağrılarına rağmen saldıran Hafter, büyük kayıplar veriyor - Haber 13:22: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amcadan "Evde kal" çağrısı - Haber 13:22: Doktorlar ve Bursasporlu futbolculardan "Evde kal" çağrısı - BURSA - Haber 13:21: - Mısır'dan sokağa çıkma yasağı yürürlükte - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:50: CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi - Haberler 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber