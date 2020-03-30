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Koronavirüs denetimleri sürüyor

Denizli, Manisa, Uşak ve Aydın'da, polis, jandarma ve sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

30.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:26
Denizli , Manisa , Uşak ve Aydın 'da, polis, jandarma ve sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.
Manisa
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri, kontrol noktalarında uygulama yaptı.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezi girişi ve çıkışlarında bulunan trafik kontrol noktalarında, polis ekiplerince durdurulan sürücülere ve yolculara nereden hangi amaçla kente geldiği soruldu.
Burada sağlık görevlilerince sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.
Sürücüleri çok gerekmediği sürece evde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyaran polis ekipleri, vücut ısısı normal olan sürücülerin geçişine izin verdi.
Sürücüler uygulamadan memnun
Fatih İncebulut, polis ve sağlık ekiplerince yapılan uygulamayı doğru bulduğunu belirterek, "Denetimleri iyi buluyorum. Ben de İzmir'den geliyorum. Manisa'da bir şantiyemiz var. Şantiyemizin güvenlik önlemlerini aldıktan sonra kapatacağız." dedi.
Kentteki bir fabrikada çalışan Alara Türköz de "Biz çalıştığımız için zorunlu olarak gidip geliyoruz. Onun dışında bir sınırlandırma gelmesi iyi olmuş." diye konuştu.
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Koronavirüs denetimleri sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, Manisa, Aydın, Polis, Güncel

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Koronavirüs denetimleri sürüyor
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