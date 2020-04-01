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Koronavirüs denetimlerinde uzun araç kuyrukları oluştu

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gerçekleştirilen uygulama nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

01.04.2020 22:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:44

Burdur 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gerçekleştirilen uygulama nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Burdur Valiliği koordinesinde kentte salgınla mücadelede alınan önlemler sıkılaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent girişlerinde detaylı uygulama yapıldı. Araç sürücüleri ve yolcular Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgulandı. Sürücülere ve yolculara zorunlu olmadıkça yolculuk yapmamaları, maske ve eldiven kullanmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Burdur-Antalya kara yolu Kışla mevkisinde uygulamadan yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kent içinde de birçok noktada vatandaşların ateş ölçümü yapıldı, sürücüler dışarıya çıkmamaları konusunda ikaz edildi.

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Koronavirüs denetimlerinde uzun araç kuyrukları oluştu

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Araç, Güncel

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Koronavirüs denetimlerinde uzun araç kuyrukları oluştu
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