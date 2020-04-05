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'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı

Türkiye'nin yerli ilaç firması Abdi İbrahim, koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan bir sıtma ilacını Türkiye'de üretmeye başladı. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, söz konusu ilaç için "Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç" ifadelerini kullandı.

05.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:28

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) umut olacak ilaç, Türkiye 'de üretilmeye başlandı. Alınan bilgilere göre ilk parti üretildi ve Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi. Koronavirüs tedavisinde kullanılan bu ilaç, ilk gün 4 tablet daha sonra ise 7 ve 10 gün içinde ikişer tablet olarak kullanılıyor. Yani bir hastaya 2 kutu düşüyor. Bu ilacın koronavirüs tedavisine iyi geldiği düşünülüyor.

Katıldığı bir TV kanalında açıklamalarda bulunan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, "Tüm dünya ve ülkemiz korkunç bir virüsle mücadele ediyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarımızı kutluyorum. Bu savaşın en ön cephesinde fedakarca çalışıyorlar. Biz de bu seferberlikte yer almak istedik" dedi.

İLK PARTİ TESLİM EDİLDİ

Nezih Barut, "Bu ürünün ruhsatını 2019 senesinin sonunda devraldık. Üretiğimiz bu ürünü Sağlık Bakanlığı'na ücretsiz olarak teslim ettik. Burada çok gizli kahramanlar var. Çünkü bu ham maddenin Türkiye'ye getirilmesinde Ticaret Bakanlığı'mızın, Sağlık Bakanlığı'mızın bunun dışında Hindistan Büyükelçiği'nin çok büyük rolleri oldu. Biliyorsunuz Hindistan'da sokağa çıkma yasağı var. Bu kurumların çabasıyla ilk parti ham maddeyi getirip Sağlık Bakanlığı'na teslim ettik. İlk parti ilaç 70 bin kutu" şeklinde konuştu.

"15 Nisan'da ise bir üretim daha yapacağız bu da 90 bin kutu" diyen Barut, ham madde olduğu sürece Sağlık Bakanlığı'nın ne kadar ihtiyacı varsa o miktarda ilaç üretip teslim edeceklerini söyledi.

"HASTALIĞIN TEDAVİ EDİLMESİNDE EN ETKİN İLAÇ"

Barut, "Virüs çıkar çıkmaz ilk defa bu ilaç Fransa'da kullanılmaya başlandı ve netice de alındı. Daha sonra ise Çin ve ABD'de kullanıldı. Hastalığın tedavi edilmesinde en etkin ilaç diyebiliriz." dedi.

Bir hastanın tedavisinde yaklaşık 2 kutu kullanıldığını söyleyen Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, "Kovid-19 tedavisinde kullanılması gereken ilk gün 4 tablet daha sonra ise 7 ve 10 gün içinde ikişer talep olarak kullanılıyor. Yani bir hastaya 2 kutu düşüyor. Bu ilacın aşağı yukarı 90 bin hastanın ihtiyacını karşılayacağını düşünüyorum. Virüs tedavisine iyi geliyor." dedi.

’Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç’ Türkiye’de üretilmeye başlandı
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Güncel

Haberin Videosu :

Yeni tip Koronavirüs derdine derman olacak! Yerli ilaç devi, Türkiye'de üretime başladı

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Haberler ›› Sağlık ››'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler
Yorumlar (5)
SELHATTİN:Türkkiyem deyip geçmeyin bizde bu yiğitler varken her şeyin üstesinden geliriz inşallah rabim tüm sağlık Çalışanlarımıza yardım etsin sizlere minektarız ????
Cevap Yaz 1 6
TIRT:güzel bir haber hayırlısı devamı gelir umarız
Cevap Yaz 1 14
METE:Türkün gücü iste, türkler ilac icat ediyor, ne mutlu türkünm diyene
Cevap Yaz 3 7
RERİ:Maalesef Fransa''da ve Amerika''da daha önce kullanılmaya başlanan ilaç.
2 2
BJK.......1903.........BJK:HADİ BAKALIM, DİLERİM DOĞRUDUR ve BAŞARIYA ULAŞIRIZ HEP BERABER.
Cevap Yaz 1 11

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