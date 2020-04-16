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Koronavirüs devir değişti dedirtti: Hayvanat bahçelerine ziyaretler kapatılsın önerisi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası bir çok alanda alınan kararın ardından "devir değişti" dedirtmeye devam ediyor.

16.04.2020 12:59 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:59
Koronavirüs devir değişti dedirtti: Hayvanat bahçelerine ziyaretler kapatılsın önerisi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası bir çok alanda alınan kararın ardından "devir değişti" dedirtmeye devam ediyor. İngiliz Biyolog Ian Redmond, dünyaca binlerce insanın ziyaret ettiği hayvanat bahçelerine karşı ilginç bir öneride bulundu. Redmond, maymunların insanlarla neredeyse aynı DNA'ya sahip olduğu için, koronavirüsü (Covid-19) insanlardan kapabileceklerini ileri sürdü. Redmond bu sebeple, 'maymun turizminin' yasaklanmasını istedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs devrin değiştiği sinyalini vermeye devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs bir çok sektöre ağır darbe vurmaya devam ediyor. İngiliz Biyolog Ian Redmond, maymunların insanlarla neredeyse aynı DNA'ya sahip olduğu için, koronavirüsü (Covid-19) insanlardan kapabileceklerini ileri sürdü. Redmond bu sebeple, 'maymun turizminin' yasaklanmasını istedi. Biyolog Ian Redmond, goril, şempanze ve orangutanlar da dahil olmak üzere tüm maymun ailesinin DNA'larının yüzde 99 oranında insanlarla aynı olduğu vurguladı. Maymunların bu sebeple insanlardan koronavirüs kapabileceklerini, risk altında olduklarını vurguladı.

MAYMUN TURİZMİ YASAKLANSIN

Hayvanat bahçesi ve benzeri maymun turizmi içeren faaliyetlerin yasaklanması gerektiğini söyleyen Redmond, bilimsel araştırmalara başlanması gerektiğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'ndeki bir kaplan, bakıcısından koronavirüs kapmıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hayvanat Bahçesi, Koronavirüs, Dünya
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