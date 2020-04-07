Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs Diyarbakır'ın ciğerini de vurdu...Ciğere talep yüzde 90 azaldı

Koronavirüs Diyarbakır'ın ciğerini de vurdu.

07.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:49
Koronavirüs Diyarbakır 'ın ciğerini de vurdu...Ciğere talep yüzde 90 azaldı
Birçok iş yeri korona virüs nedeni ile kepenk açmazken, açık olan az sayıda işletme de siparişleri evlere teslim ediyor
DİYARBAKIR - Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Diyarbakır ciğerini de vurdu. Her gün binlerce kişinin yemek için önünde uzun kuyruklar oluşturduğu ciğerciler, korona virüsü salgını nedeniyle müşteri bulamazken bazı işletmeler de az sayıdaki siparişleri evlere teslim ediyor.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs insanların alışkanlıklarının da değişmesine neden oldu. Diyarbakır'da her gün yaklaşık 5 ton tüketilen ciğere de talep yüzde 90 oranda azaldı. Birçok iş yeri korona virüs nedeni kepenk açmazken, açık olan az sayıda işletme de siparişleri evlere teslim ediyor.
Diyarbakır'da 20 yıla yakındır vatandaşlara hizmet veren Ciğerustam isimli restoran, ciğeri vatandaşların ayağına kadar götürmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'evde kal' çağrısı üzerine evlerinde çıkmayan vatandaşların siparişlerini alan Ciğerustam restoran, hijyenik ortamda pişirdiği ciğeri vatandaşların ev ve iş yerlerine ulaştırıyor.
"Korona virüs bizim işlerimizi yüzde 90 dolayında etkiledi"
İşlerinin yüzde 90 oranında düştüğünü kaydeden Ciğerustam restoran işletme müdürü Barış Paçal, "Korona virüs bizim işlerimizi yüzde 90 dolayında etkiledi. Daha önce yaptığımız işin yüzde 10'unu yapmaktayız ve tabi bunların tamamına yakını paket servisi. Dileyen misafirlerimize de ev ve iş yerlerine kadar paket servisi yapıyoruz. Kesinlikle restoranımıza misafir kabul etmemekteyiz. Kabul etmememizin sebebi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıdır. Bu süreçte bizler de misafirlerimizin sağlığını düşündüğümüz için kesinlikle misafir almıyoruz. Restoranımızda tüm hijyen kurallarına uymaktayız. İçişleri Bakanlığının ve Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu hijyen kurallarına tamamen uymaktayız" dedi.
"Diyarbakır ciğeri ilk defa böyle bir hezimete uğruyor"
Vatandaşlara çağrıda da bulunan Paçal, "Eskisi gibi burada Diyarbakır ciğerini doya doya yiyeceğiz ve en lezzetli ciğerleri burada yiyeceğiz. Diyarbakır ciğeri ilk defa böyle bir hezimete uğruyor ve ilk defa bu kadar Diyarbakırlılardan uzakta kalıyor. En yakın zamanda ciğere ulaşmak için lütfen evinizde kalın, biz zaten sizin için çalışıyoruz. Sizlere bir telefon kadar yakınız. İstediğiniz zaman arayın ciğerin lezzetine doyun" diye konuştu. Koronavirüs Diyarbakır’ın ciğerini de vurdu...Ciğere talep yüzde 90 azaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Diyarbakır, Genel

Haberin Videosu :

Koronavirüs Diyarbakır'ın ciğerini de vurdu...Ciğere talep yüzde 90 azaldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Koronavirüs Diyarbakır'ın ciğerini de vurdu...Ciğere talep yüzde 90 azaldı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ’ye yüklendi Haberler
Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ'ye yüklendi
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
İmamoğlu, Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal’a destek verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haberler
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu Haberler
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu
Fransa’da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
Fransa'da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı Haberler
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı Haberler
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı

Son Dakika genel Haberleri

22:33: Maske kavgası sosyal mesafe dinlemedi, sandalyeler havada uçuştu...O anlar kamerada - Haberler 22:32: Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı - Haberler 22:30: Bu da 'Otomatik Dezenfekte Yolu' - Haberler 22:29: Bakan Koca'dan 'Dünya Sağlık Günü' mesajı - Haberler 22:29: Bakan Koca: Koronavirüsten can kaybı 725 oldu (2) - Haberler 21:56: İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi 21:56: İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi - Haberler 21:16: İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı 21:16: İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı - Haberler 20:40: Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi - Haberler 18:41: Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı - Haberler 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler