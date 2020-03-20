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Koronavirüs doğanın çevreye zarar veren insanoğluna çıkardığı birikmiş faturaların başlangıcı mı?

Covid-19 salgını iklim ve çevre krizi yaşayan gezegenizmizde son yıllarda meydana gelen doğal afetler serisinin bir parçası mı? Koronavirüs yakın gelecekte meydana gelebilecek daha kötü salgınların bir başlangıcı mı? İnsanoğlu doğa ve hayvanlarla olan ilişkisini gözden geçirmek zorunda kalabilir.

20.03.2020 07:43 | Son Güncelleme: 20.03.2020 07:43
Koronavirüs doğanın çevreye zarar veren insanoğluna çıkardığı birikmiş faturaların başlangıcı mı?

Covid-19 salgını derin bir iklim ve çevre krizi yaşayan Dünya'da son yıllarda meydana gelen doğal afetler serisinin bir parçası mı? Koronavirüs yakın gelecekte meydana gelebilecek daha kötü salgınların bir başlangıcı mı?


Tarihte yaşanmış en büyük ve ölümcül salgınların çoğu Asya ve Afrika çıkışlı ancak bundan daha önemli olan ortak özellikleri arasında; günlük hayatta bilimsel bilgi eksikliğinden kaynaklı hijyenik olmayan bazı etkinlikler veya beşeri faaliyetlerin çevrede oluşturduğu zararlar var.

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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, Afrika, Asya, Dünya

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