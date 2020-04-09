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Koronavirüs Döneminde Alışveriş Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) döneminde alışveriş sonrası dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

09.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:51
Koronavirüs Döneminde Alışveriş Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) döneminde alışveriş sonrası dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Alışveriş Sonrası Yapılması Gerekenler

Alışveriş sonrası dikkat edilmesi gereken hususları anlatan Prof. Dr. Ekuklu, "Paketli ürünler sabunlu su ya da çamaşır suyuyla yıkandıktan sonra dolaba veya saklanacak yere yerleştirilmelidir. Bu amaçla kullanılacak çamaşır suyu 1'e 100 sulandırılarak kullanılmalıdır. Bunun için pratik bir yol olarak 1 litre suya 1 yemek kaşığı ya da kullanılan üründen 1 kapak konulması yeterli olacaktır. Paketli ürünler bu suyla silindikten sonra temiz bir bezle kurutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ekuklu, "Alınan ürünler eve sokulmadan, kişinin üzerindeki kıyafetleri çıkarıp çamaşır makinesine atması, elini ve yüzünü yıkaması gerekir. Kıyafetler günlük yaşamda sık kullanılmayan bir alanda çıkarılmalıdır (örneğin balkonda). Kaban ve ceket gibi yıkanması zor kıyafetler açık havada birkaç saat bekletilmelidir" dedi.

Ayakkabıların evin dışında çıkarılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ekuklu, "Ayrıca cep telefonu, kredi kartı, anahtarlar kolonya ya da el dezenfektanı ile silinmelidir. El ve yüz temizliği için klasik sabunla ellerin en az 20 saniye yıkanması gerekir. Bu olanak yoksa yüzde 60'tan 90'a kadar alkol derecesi olan kolonya ve el dezenfektanı kullanılabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Trakya Üniversitesi, Teknoloji
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