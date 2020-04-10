Koronavirüs Döneminde Bilime Güvende Rekor Artış Yaşandı
Metropoll Araştırma Şirketi tarafından yapılan bir araştırmaya göre yeni tip koronavirüs salgını döneminde bilime güvende rekor artış yaşandı.
10.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:51
İnsanlar En Çok Doktorlara Güveniyor
Araştırmanın sonucuna göre vatandaşların en çok güven duyduğu kişiler %93.3 ile doktorlar oldu. Listenin ikinci sırasında %93 ile tıp uzmanları yer aldı. Bilim insanları %88.2 ile üçüncü sırada konumlandı. Listenin dördüncü sırasında %84.1 ile ordu yer aldı. Dini liderler ise %57.4 ile beşinci sırada konumlandı.
Araştırmaya katılanların %72.6'sı yeni tip koronavirüs salgınından dolayı ekonomik durumlarının olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Araştırmaya katılanların %5.5'lik kısmı ise ekonomik durumlarının olumlu yönde etkilendiğini söyledi. Ekonomik durumlarının etkilenmediğini ifade edenlerin oranı ise %21.4 oldu. Araştırmanın sonucuna göre hükümetin yurtdışından gelen vatandaşlara karşı karantina uygulamasında geç kaldığını düşünen kişilerin oranı %61.2 olurken karantina uygulamasında geç kalınmadığını düşünenlerin oranı ise %34.4 oldu.
Kaynak: Tamindir