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Koronavirüs Döneminde Bilime Güvende Rekor Artış Yaşandı

Metropoll Araştırma Şirketi tarafından yapılan bir araştırmaya göre yeni tip koronavirüs salgını döneminde bilime güvende rekor artış yaşandı.

10.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:51
Koronavirüs Döneminde Bilime Güvende Rekor Artış Yaşandı
Metropoll Araştırma Şirketi tarafından yapılan bir araştırmaya göre yeni tip koronavirüs salgını döneminde bilime güvende rekor artış yaşandı. " Türkiye 'nin Nabzı Mart 2020" isimli araştırma, 19-27 Mart tarihleri arasında 28 şehirde toplam 1528 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

İnsanlar En Çok Doktorlara Güveniyor

Araştırmanın sonucuna göre vatandaşların en çok güven duyduğu kişiler %93.3 ile doktorlar oldu. Listenin ikinci sırasında %93 ile tıp uzmanları yer aldı. Bilim insanları %88.2 ile üçüncü sırada konumlandı. Listenin dördüncü sırasında %84.1 ile ordu yer aldı. Dini liderler ise %57.4 ile beşinci sırada konumlandı.

Araştırmaya katılanların %72.6'sı yeni tip koronavirüs salgınından dolayı ekonomik durumlarının olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Araştırmaya katılanların %5.5'lik kısmı ise ekonomik durumlarının olumlu yönde etkilendiğini söyledi. Ekonomik durumlarının etkilenmediğini ifade edenlerin oranı ise %21.4 oldu. Araştırmanın sonucuna göre hükümetin yurtdışından gelen vatandaşlara karşı karantina uygulamasında geç kaldığını düşünen kişilerin oranı %61.2 olurken karantina uygulamasında geç kalınmadığını düşünenlerin oranı ise %34.4 oldu.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Türkiye, 27 Mart, Teknoloji
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