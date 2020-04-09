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Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir

Türkiye'de salgın sebebi ile alınan tedbirler sonucu evlerinde daha uzun vakit geçiren vatandaşların kuru yemiş tüketimi önemli ölçüde arttı. Kuru yemiş satıcıları, talebin böyle gitmesi durumunda fiyatların artabileceğini söyledi.

09.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:12

Dünya genelinde hızla yayılan ve ölüm sayısı her geçen gün artan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye 'de de birçok önlem alındı. Önce ortak oturma alanı olan işletmelerin kapanması, ardından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için yürürlüğe giren geçici sokağa çıkma yasağı vatandaşların evlerinde geçirdikleri zamanı oldukça artırdı. Yasal olarak dışarı çıkamayanlarla birlikte bireysel karantina için kendilerini evlerine kapatan vatandaşlar ise kuru yemiş tüketimine yöneldi. Evde geçirilen süre içerisinde televizyon izlerken ya da oyunlar oynarken en çok tercih edilen aperatif olarak kuru yemiş çeşitleri tercih ediliyor. Vatandaşlar evde olmanın yaşattığı psikolojik baskıyı, yiyecek ve özellikle kuru yemiş tüketerek yenmeye çalışıyor.

Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir

"SIKILDIKLARI İÇİN FAZLA KURU YEMİŞ TÜKETİYORLAR"

Eskişehir'de bir kuru yemişçi olan Alaaddin Erim, vatandaşların koronavirüs salgını döneminde kuru yemiş tüketimine daha fazla yöneldiklerini belirtti. Evde olmanın oluşturduğu sıkkınlık hissi nedeniyle insanların kuru yemiş tüketme ihtiyacı duyduklarını ifade eden Erim, "Koronavirüs nedeniyle insanlar sıkıntıda oldukları için bazı ihtiyaçlarını giderdikten sonra evlerine gidiyorlar. Eve dönerken de sıkıntıdan fazla tükettikleri kuru yemişi almadan da geçmiyorlar. Karantina dönemini bu şekilde atlatmaya, kendilerini bu şekilde meşgul etmeye çalışıyorlar herhalde. Biz de elimizden geldiğince vatandaşlarımızı memnun edecek şekilde ve sağlıklarını tehlikeye sokmadan hizmet vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir

"DURUM BÖYLE GİDERSE FİYATLAR DEĞİŞECEKTİR"

İlerleyen günlerde kuru yemişe olan talebin artması nedeniyle fiyatların da artabileceğini aktaran Alaaddin Erim, "Genellikle bu dönemde fındık ve fıstık tercih ediliyor. Kuru meyvelerden ise kayısı ve incir, bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri olduğu bilindiği için çok tercih ediliyor. Fiyatlarımızda da şu anda bir değişme yok fakat durum böyle giderse değişme olacaktır diye düşünüyorum. Talep artınca haliyle fiyatlarda da artış olabilir" dedi.

Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Etiketler: Koronavirüs, Karantina, Türkiye, Ekonomi
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