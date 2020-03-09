Menü
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs dünya ekonomisini nasıl etkiledi? - Güncel

Koronavirüs dünya ekonomisini nasıl etkiledi?

Altın neden yükseliyor?

09.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:48
Altın neden yükseliyor? Doların dünya paraları karşısındaki yükselişi neden hız kesti?
Barış Soydan Koronavirüs 'ün dünya ekonomisine etkisini anlattı. Koronavirüs dünya ekonomisini nasıl etkiledi?

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Koronavirüs, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

İdlib gazisi saldırı anını anlattı: Ambulanslarımıza bile saldırdılar Güncel
İdlib gazisi saldırı anını anlattı: Ambulanslarımıza bile saldırdılar
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz? Güncel
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı Güncel
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Güncel
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Benzine 82 kuruş, motorine ise 65 kuruş indirim bekleniyor Güncel
Benzine 82 kuruş, motorine ise 65 kuruş indirim bekleniyor
ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti Güncel
ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti
Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti Güncel
Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti