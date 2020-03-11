Koronavirüs'e karşı hayvan barınağı ziyaretlere kapatıldı
Sivas Belediyesi, korona virüsün yayılmasına yönelik aldığı tedbirler kapsamında hayvan barınağını bir süreliğine ziyarete kapattı.
11.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:04
Sivas Belediyesi, korona virüsün yayılmasına yönelik aldığı tedbirler kapsamında hayvan barınağını bir süreliğine ziyarete kapattı.
Hayvan severlerin sık sık ziyaret ettiği Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı, korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında ziyarete kapatıldı. Ziyaretçilerin ve hayvanların sağlığının korunması amacıyla ziyarete kapatılan barınakta dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapılacak.
Barınak, korona virüs tehdidinin ortadan kalkmasıyla beraber tekrar ziyarete açılacak. - SİVAS
Hayvan severlerin sık sık ziyaret ettiği Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı, korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında ziyarete kapatıldı. Ziyaretçilerin ve hayvanların sağlığının korunması amacıyla ziyarete kapatılan barınakta dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapılacak.
Barınak, korona virüs tehdidinin ortadan kalkmasıyla beraber tekrar ziyarete açılacak. - SİVAS
Kaynak: İHA
Etiketler : Sivas Belediyesi, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Güncel
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Güncel
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Güncel
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı