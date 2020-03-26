Koronavirüs'e karşı ne tür önlemler alabiliriz?

Şu anda "Koronavirüs (COVID-19)" hastalığını önleyecek bir aşı yok. Hastalığı önlemenin en iyi yolu bu virüse maruz kalmaktan kaçınmak. Virüsün esas olarak kişiden kişiye yayıldığı biliniyor. Birbirleriyle yakın temas halinde olan kişiler arasında, enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında üretilen solunum damlacıkları ile, bu damlacıklar, yakınlarda bulunan veya muhtemelen akciğerlere solunan insanların ağızlarına veya burunlarına inebiliyor.

Ben ve kızlarım sosyal izolasyonda 13.gündeyiz.Evde kaldığımız tüm süreçte de yine de keyifli olalım diyerek günleri günlere ekliyoruz.

Bana en çok eşim Dr Hüseyin Mutlu ile ilgili "Eşin işe gidiyor mu? Eşin eve virüs taşıyabilir, evde ne gibi önlemler alıyorsunuz" soruları geliyor. Evet eşim işi gereği her gün hastaneye gidiyor, tüm sağlık çalışanları gibi yüksek risk altında. Ama ülkemizde gerek Sağlık Bakanlığı gerek tüm özel sağlık kuruluşları Koronavirüs ile ilgili gereken önlemleri alıyor, tüm sağlık çalışanları da kişisel olarak çok özen gösteriyor.

Evde de aldığımız önlemler var, bu önlemleri de eşimle konuşmalarımızdan özetleyerek sizlerle paylaşıyorum.

Sizden de ricam tüm sağlık çalışanlarına destek olmanız, acil durumlar dışında hastaneye gitmeyerek hassasiyet göstermeniz. Lütfen acil durumlar dışında sokağa çıkmayın. Büyüklerimize saygı gösterelim, kimseyi incitmeden, üzmeden ve hasta olmadan şu süreci atlatalım. Hayatı eve sığdıralım.

KENDİNİZİ KORUMAK İÇİN ADIMLAR ATIN

Ellerinizi sık sık temizleyin

Özellikle halka açık bir yerdeyken veya burnunuzu üfledikten, öksürdüğünüz veya hapşırdıktan sonra ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın.

Sabun ve su hazır bulunmuyorsa, en az% 60 alkol içeren bir el dezenfektanı kullanın. Ellerinizin tüm yüzeylerini örtün ve kuruyana kadar birbirine sürün.

Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza yıkanmamış ellerle dokunmaktan kaçının.

Yakın temastan kaçının

Hasta olan insanlarla yakın temastan kaçının.

Kendinizle diğer insanlar arasında mesafe bırakın. Bu özellikle çok hastalanma riski daha yüksek olan insanlar için önemlidir.

Sağlıklı Beslenin, Spor Yapın

Yemeklerinizi evde pişirin.

Bol su için.

Mutlaka meyve ve sebze tüketin.

Evin içinde spor yapın. Sosyal medya aracılığıyla yoga, pilates, fitness vb ücretsiz hizmet alabileceğiniz hesapları takip edin.

Açık havaya çıkabiliyorsanız mutlaka yürüyün.

BAŞKALARINI KORUMAK İÇİN ADIMLAR ATIN

Hastaysanız evde kalın.

Tıbbi bakım almak dışında hastaysanız mutlaka evde kalın.

Doktorunuzla bağlantıda kalın. Tıbbi yardım almadan önce arayın. Daha kötü hissediyorsanız veya acil bir durum olduğunu düşünüyorsanız dikkatli olun.

Toplu taşıma araçlarından kaçının.

Kendinizi evinizdeki diğer insanlardan ayırın, bu ev izolasyonu olarak bilinir.

Hastaysanız; başkalarının yanındayken ve bir sağlık hizmeti ofisine girmeden önce bir yüz maskesi takmalısınız.

Öksürdüğünüzde, hapşırdığınızda veya dirseğinizin iç kısmını kullandığınızda ağzınızı ve burnunuzu bir mendille örtün.

Kullanılmış mendilleri çöpe atın.

Ellerinizi hemen en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın. Sabun ve su hazır değilse, ellerinizi en az% 60 alkol içeren bir el dezenfektanı ile temizleyin.

KORONAVİRÜSE KARŞI EV TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALIDIR?

Evinizi sık sık havalandırın.

Evdeki tüm yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Sık sık dokunulan yüzeyleri her gün temizleyin ve dezenfekte edin . Buna cep telefonları, masalar, kapı kolları, ışık anahtarları, tezgahlar, kulplar, masalar, telefonlar, klavyeler, tuvaletler, musluklar ve lavabolar dahildir.

Cep telefonları virüsün elden ele aktarılması için son derece tehlikelidir.

Dezenfeksiyondan önce deterjan veya sabun ve su kullanın.

Dezenfekte etmek için:

Yüzeylere uygun dezenfektanlar kullanın. Tüm temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri için üreticinin talimatlarını izleyin (Konsantrasyon, uygulama yöntemi ve temas süresi, vb.).

Evdeki çamaşır suyunu seyrelterek kullanın. (Temizlikte kullanmak üzere 1 ölçü çamaşır suyunun 99 ölçü su ile seyreltilmesi yeterlidir.) Ev tipi çamaşır suyunu asla amonyak veya başka bir temizleyici ile karıştırmayın.

Alkol içeren çözelti kullanacaksanız en az% 70 alkol içerdiğinden emin olun.

EŞİM GİBİ DIŞARIDAN GELİYORSANIZ

Dışarıda, hastanede, iş yerinde vb giydiğiniz ayakkabıları eve sokmayın. Arabanız varsa yedek ayakkabı bulundurun. Bu ayakkabıyı giyerek eve çıkın. Aracınız yoksa evin dış kapısında ayakkabılarınızı çıkarın.

Dış ortamda giydiğiniz kıyafetlerinizle evin diğer odalarına girmeyin. Varsa balkonda havalandırın yoksa hemen çıkarıp hepsini yıkayın. Temiz giysiler giyin.

Renkli kıyafetleriniz dahil tüm çamaşırlarınızı 50-60 derecede uzun programda yıkayın.

Unutmayın, bu süreç her ne kadar sosyal izolasyon süreci olsa da birbirimize her zaman teknoloji sayesinde yakınız. Fiziksel olarak uzak olsak da bir çok teknoloji programı sayesinde birbirimizle beraberiz. Dilerim Koronavirüs sosyal yaşantımızı birbirimizi koparmaz, teknoloji ile bizi birbirimize bağlar!