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Koronavirüs'e karşı olmazsa olmaz: Dayanışma ve Ambalaj

OMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Sükan, "Ülkemizi etkisi altına alan küresel COVID-19 salgını nedeniyle ulusal olarak dayanışma ihtiyacımızın olduğu günlerden geçiyoruz. Bu sürecin aksamaması için sektör olarak var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

25.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:52
Koronavirüs'e karşı olmazsa olmaz: Dayanışma ve Ambalaj

OMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Sükan, "İçinde bulunduğumuz COVID-19 salgını küresel çapta bir sorun haline geldi. Bu süreci, vatandaşlar olarak hassas davranıp üzerimize düşeni yaparak ve devletimizin getirmiş olduğu ekonomik paketler ve almış olduğu önlemler ile atlatacağız. Gelinen noktada, virüsle mücadele ederken diğer taraftan da toplum düzeninin devamlılığının sağlanması çok önemli. Biz sektör olarak, toplumun acil öncelikli ihtiyaçlarının kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde karşılanmasını, içinde bulunduğumuz krize karşı yürütülen milli mücadelemizin bir parçası olarak görüyoruz. Bu kritik süreçte gıda, ilaç, temizlik ve tıbbi malzeme gibi önemli ihtiyaçların kesintisiz olarak karşılanmaya devam edilmesi gerekiyor. Bizler oluklu mukavva sektörü olarak, bu ürünlerin ambalajlanması, paketlenmesi ve depolanması süreçlerinde faaliyet gösterdiğimiz için fabrikalarımızı açık tutarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Acil ihtiyaçların kesintiye uğramaması için çalışıyoruz. Üretim faaliyetlerimizi yürütürken de çalışanlarımızın güvenliğini ve hijyenini en önemli önceliklerimiz arasında tutuyor, tesislerimizde virüsle mücadele için dezenfeksiyon yapıyor, çalışanlarımıza eğitimler veriyor ve sağlık durumlarını düzenli olarak kontrol ediyoruz. İlaveten, Sağlık Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda kronik rahatsızlıkları olan çalışanlarımıza da izin verip, üretim kapasitemizi revize ediyoruz" dedi.

En hijyenik ve çevreci ambalaj malzemesi: Oluklu Mukavva

Hijyenin daha fazla önem kazandığı günümüzde ambalaj malzemesi tercihlerine dikkat çeken Sükan, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için ambalaj ürünlerinde açık ara en hijyenik ve çevreci malzemenin oluklu mukavva olduğunu belirti. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen ve geri dönüşebilir nitelikteki oluklu mukavva Türkiye'deki her üç üründen birini taşıyor. Hatta bu oran ilaç, gıda, hijyenik ürünlerde daha da yüksek. Ayrıca, hem tek kullanımlık olduğu için hem de hammaddesi kağıt olduğu için güvenli ve hijyenik bir ambalajlama sistemi sunuyor. Çünkü bir kez kağıt üretimi sırasında, iki kez de oluklu mukavva üretimi sırasında olmak üzere, en az üç kez 200°C sıcaklığa maruz kalıyor. Kullanımdan sonra ise ambalaj geri dönüşüm aşamasında yine 200 °C'nin üzerinde sıcaklığa tabi tutuluyor. Maruz kaldığı yüksek sıcaklık ve buhar uygulamaları sonucunda ise mikroorganizmaların hayatta kalmalarına imkan kalmıyor. Yaşamış olduğumuz bu süreç oluklu mukavvanın hijyenik yapısının önemini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Güncel

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