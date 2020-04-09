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Koronavirüs'e Karşı Siyah Maske Kullananlara Uyarı

Kişisel Koruyucu Donanım ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Yasemin Öymez, yeni tip koronavirüs'e karşı siyah maske kullananları uyardı.

09.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:51
Koronavirüs'e Karşı Siyah Maske Kullananlara Uyarı
Kişisel Koruyucu Donanım ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Yasemin Öymez, yeni tip koronavirüs'e karşı siyah maske kullananları uyardı. Öymez, yeni tip koronavirüs salgınına karşı yıkanabilir siyah maskelerin kullanımının çok yanlış olduğunu belirtti.

Öymez, "Maskeyi takarken rahat ve konforlu olabilmemiz lazım. Bu 'yıkanabilir maske' diye satılan siyah maskelerin çoğu polene karşı ya da hava kirliliğine karşı koruyucudur. Bu maskelerin çoğunun 'CE' işareti yoktur, bu yüzden Türkiye 'de ticareti uygun değil. Bu maskeleri takan kişi nefes almakta güçlük çekiyor ve ciddi manada terletiyor. Bu durum maskeyi kullanma amacımızdan bizi çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Siyah Maske Yerine Devletin Dağıttığı Maskeler Tercih Edilmeli

Öymez, "Bu maskeler bizim vücut ölçülerimize göre yapılmış değil. Daha çok uzakdoğu insanlarının vücut ölçülerine göre yapılmış, dolayısıyla hem burnumuzun üstünü hem de çenemizi kapatmıyor. Biz maskeyle yüzümüzü burun kemiğimizden çenemize kadar tam olarak kapatırsak, bizden dışarıya kesinlikle koruruz. Dışarıdan gelecek sıvı damlacıklarından da çok rahatlıkla korunuruz. Devletin dağıttığı maskeler de tam olarak bu işlevi görüyor. Bundan dolayı siyah maske yerine bu maskeleri tercih edelim" şeklinde konuştu.

Öymez, "Vatandaşlar çok yoğun şekilde virüse maruz kalmadıkları için, devletin dağıttığı maskeler sadece bizden dışarıyı koruyacak maskelerdir. Buradaki tedbir bizden dışarıya bir şeylerin saçılmasını engellemek. Devlet bu maskeleri bize dağıtıyor ve o maskeleri biz çok rahatlıkla kullanabiliriz" dedi.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Türkiye, Teknoloji
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