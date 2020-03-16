Koronavirüs'e şarkı yazdılar
Koronavirüs'e şarkı yazdılar Gümüşhane'de müzisyenler tüm dünyada korku ve paniğe neden olan Koronavirüs Hastalığına (Covid-19) dikkat çekmek için 'Oy korona korona' adlı parçayı yazıp seslendirdi.
16.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:57
Koronavirüs 'e şarkı yazdılar
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane 'de müzisyenler tüm dünyada korku ve paniğe neden olan Koronavirüs Hastalığına (Covid-19) dikkat çekmek için 'Oy korona korona' adlı parçayı yazıp seslendirdi. Gümüşhane Gençlik Merkezi müzik grubu üyelerinden Gökhan Zengin, Tuğrul Meral, Burak Aksoy, Alican Us, Mehmet Barka ve Arifcan Doğan'dan oluşan koro birlikte yazıp kemençe ve gitar eşliğinde söyledikleri parçayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.Koronavirüs hastalığını ciddiye alıp bilinçli bir şekilde hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapmak ve bu durumu fırsata çevirenleri irdelemek için parçayı yazdıklarını kaydeden müzisyenler daha önce koronavirüsle ilgili beste yapanların durumu dalgaya aldığı için bu tarz bir beste yazdıklarını söyledi.Sosyal medyada çok sayıda beğeni ve paylaşım alan parçanın sözleri şöyle: "Çin'den çıktım ben yolaBenim adum koranaSınır sınır dolaştumTürkiye'ye ulaştum.Oy Korona koranaDe get benden oyanaDünyalari verurum çaresini bulana.Gittik baktık raflaraKolonyalar çok paraAlamadık kolonyaYa olursak korona.Okulları kapattunStoklaru tükettunBu kadar insanlariKuyruklarda beklettin.Oy Korona koranaDe get benden oyanaDünyalari verurum çaresini bulana."
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane 'de müzisyenler tüm dünyada korku ve paniğe neden olan Koronavirüs Hastalığına (Covid-19) dikkat çekmek için 'Oy korona korona' adlı parçayı yazıp seslendirdi. Gümüşhane Gençlik Merkezi müzik grubu üyelerinden Gökhan Zengin, Tuğrul Meral, Burak Aksoy, Alican Us, Mehmet Barka ve Arifcan Doğan'dan oluşan koro birlikte yazıp kemençe ve gitar eşliğinde söyledikleri parçayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.Koronavirüs hastalığını ciddiye alıp bilinçli bir şekilde hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapmak ve bu durumu fırsata çevirenleri irdelemek için parçayı yazdıklarını kaydeden müzisyenler daha önce koronavirüsle ilgili beste yapanların durumu dalgaya aldığı için bu tarz bir beste yazdıklarını söyledi.Sosyal medyada çok sayıda beğeni ve paylaşım alan parçanın sözleri şöyle: "Çin'den çıktım ben yolaBenim adum koranaSınır sınır dolaştumTürkiye'ye ulaştum.Oy Korona koranaDe get benden oyanaDünyalari verurum çaresini bulana.Gittik baktık raflaraKolonyalar çok paraAlamadık kolonyaYa olursak korona.Okulları kapattunStoklaru tükettunBu kadar insanlariKuyruklarda beklettin.Oy Korona koranaDe get benden oyanaDünyalari verurum çaresini bulana."
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Koronavirüs'e şarkı yazdılar
Etiketler : Koronavirüs, Gümüşhane, Genel
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