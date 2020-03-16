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Koronavirüs'e şarkı yazdılar

Koronavirüs'e şarkı yazdılar Gümüşhane'de müzisyenler tüm dünyada korku ve paniğe neden olan Koronavirüs Hastalığına (Covid-19) dikkat çekmek için 'Oy korona korona' adlı parçayı yazıp seslendirdi.

16.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:07
Koronavirüs 'e şarkı yazdılar
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane 'de müzisyenler tüm dünyada korku ve paniğe neden olan Koronavirüs Hastalığına (Covid-19) dikkat çekmek için 'Oy korona korona' adlı parçayı yazıp seslendirdi.
Gümüşhane Gençlik Merkezi müzik grubu üyelerinden Gökhan Zengin, Tuğrul Meral, Burak Aksoy, Alican Us, Mehmet Barka ve Arifcan Doğan'dan oluşan koro birlikte yazıp kemençe ve gitar eşliğinde söyledikleri parçayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Koronavirüs hastalığını ciddiye alıp bilinçli bir şekilde hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapmak ve bu durumu fırsata çevirenleri irdelemek için parçayı yazdıklarını kaydeden müzisyenler daha önce koronavirüsle ilgili beste yapanların durumu dalgaya aldığı için bu tarz bir beste yazdıklarını söyledi.
Sosyal medyada çok sayıda beğeni ve paylaşım alan parçanın sözleri şöyle:
"Çin'den çıktım ben yola
Benim adum korana
Sınır sınır dolaştum
Türkiye'ye ulaştum.
Oy Korona korana
De get benden oyana
Dünyalari verurum çaresini bulana.
Gittik baktık raflara
Kolonyalar çok para
Alamadık kolonya
Ya olursak korona.
Okulları kapattun
Stoklaru tükettun
Bu kadar insanlari
Kuyruklarda beklettin.
Oy Korona korana
De get benden oyana
Dünyalari verurum çaresini bulana." Koronavirüs'e şarkı yazdılar

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Gümüşhane, Genel

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