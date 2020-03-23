Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››'Koronavirüs'e uyarladığı şarkılarla evde kalanları eğlendiriyor - Haberler

"Koronavirüs"e uyarladığı şarkılarla evde kalanları eğlendiriyor

Gaziantep'te müzik öğretmeni Çağatay Gürbüz, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinde Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısına destek vermek amacıyla uyarladığı şarkıları sosyal medyada paylaşarak evlerinden çıkmayanların bu süreci eğlenceli...

23.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:24
Gaziantep 'te müzik öğretmeni Çağatay Gürbüz, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinde Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısına destek vermek amacıyla uyarladığı şarkıları sosyal medyada paylaşarak evlerinden çıkmayanların bu süreci eğlenceli geçirebilmesine katkı sunuyor.
Okulların tatil edilmesinden sonra kendisi de bu çağrıya uyarak evinden dışarı çıkmayan 27 yaşındaki Çağatay Gürbüz, bu dönemde evlerinde sıkılanları mutlu edebilmek için ilginç bir çalışma başlattı.
Bazı bilinen şarkıların sözlerini, koronavirüsle ilgili ifadelerle değiştiren genç öğretmen, hazırladığı bu şarkılara evindeki müzik odasında videolar çekip "müzikal çocuklar" hesabından paylaşıyor.
Takipçilerinin beğenisini toplayan şarkılar, dinleyenlere hem moral veriyor hem de güzel vakit geçirmesini sağlıyor.
Ayrıca Gürbüz, oyuncak ayısıyla film izlerken, satranç oynarken ve kitap okurken çektiği fotoğraflarla takipçilerini gülümsetmeye çalışıyor.
"İnsanları evde kalmaya çağırıyorum"
Çağatay Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığını belirtti.
Herkesin kendi izole ortamını oluşturmaya çalıştığını hatırlatan Gürbüz, "Bu izole biraz sıkıcı olabiliyor. Bir de benim gibi evde tek başınaysanız bu günler sıkıntılı olabiliyor. Ben de hem kendimi mutlu edip hem de sosyal medyadaki takipçilerimi mutlu etme adına besteler ve şarkılar yapıyorum. Komik ve eğlenceli şarkılar. Bu vesileyle insanları evde kalmaya çağırıyorum çünkü ne kadar evde kalırsak, kendi izolasyonumuzu sağlarsak ülkemiz ve dünya için faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Gürbüz, paylaştığı videolara çok sayıda kişi tarafından güzel yorumlar aldığını anlatarak, çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
’Koronavirüs’e uyarladığı şarkılarla evde kalanları eğlendiriyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

"Koronavirüs"e uyarladığı şarkılarla evde kalanları eğlendiriyor
Etiketler : Gaziantep, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı Haberler
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi Haberler
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
HDP’li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında Haberler
HDP'li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında
Peygamber Ocağı’nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar Haberler
Peygamber Ocağı'nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti
’Evde Kal’ çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Haberler
'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Albayrak’tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı Haberler
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı

Son Dakika Güncel Haberleri

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 39 kişi yakalandı - Haber Şırnak'ta sokağa çıkma yasağına uyan yaşlı adamı polis bankaya götürdü - Haber Taşıdığı evden 15 bin liralık yüzük çalan nakliye çalışanı adli kontrolle serbest - Haber Çubuk'ta koronavirüs tedbirleri - Haber Balıkesir'de bankalarda uzun kuyruklar oluştu - Haber Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Haber Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi - Haber
Loading