Koronavirüs Edirneli köylü kadınları e-ticarete yöneltti

Edirne'de 5 yıldır ürettikleri doğal ürünleri "Kırsalın Doğal Köy Pazarı"nda satan köylü kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde e-ticarete talebin artması ve pazarın belli bir süre kapalı kalmasından dolayı ürünlerini e-ticaret üzerinden satma kararı aldı.

09.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:08
Edirne'de 5 yıldır ürettikleri doğal ürünleri "Kırsalın Doğal Köy Pazarı"nda satan köylü kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde e-ticarete talebin artması ve pazarın belli bir süre kapalı kalmasından dolayı ürünlerini e-ticaret üzerinden satma kararı aldı.
TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu öncülüğünde kurulan ve kentte pazar günleri doğal ve el emeği ürünlerin satıldığı bir yere dönüşen pazar, alınan kararla "Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Kırsalın Doğal Köy Pazarı Üretim ve İşletme Kooperatifi" adıyla kooperatifleşti.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında girişimci kadınların katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan TOBB Batı Marmara Bölge Başkanı ve Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, Edirneli kadınların ürettiği doğal ürünlerin e-ticaretle geniş bir pazara açılacağını söyledi.
Kovid-19 salgını döneminde e-ticarete talebin arttığını ve kurdukları kooperatif sayesinde ürünlerin bu yöntemle satışa sunulacağını vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:
"Pazarımız 5 sene içinde 15 girişimci kadından 150 girişimci kadına yükseldi. Birlik ve beraberlik içinde kadınlarımızın pazarı çok güzel yerlere geldi. Amacımız kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin, sağlıklı bir şekilde, hijyenik ambalajlarla vatandaşlara ulaştırılması. Koronavirüs döneminde e-ticaret büyük bir talep oldu ve Ticaret Bakanlığımızda e-ticarete büyük bir önem veriyor. Kadınlarımızın ürettiği doğal ürünler artık şehirlerarası ve uluslararası alanda e-ticaret yöntemiyle satılabilecek."
Aslan, yaklaşık 3 aydır kapalı olan pazarın Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile yapacakları görüşmenin sonucuna göre, kontrollü olarak 14 Haziran Pazar günü açılabileceğini sözlerine ekledi.
Toplantıda, Edirne Sağlık Müdürlüğünden Uzman Dr. Esin Seçgin Sayhan da hijyen kuralları ve koronavirüse karşı alınacak önlemlerle ilgili sunum yaptı. Koronavirüs Edirneli köylü kadınları e-ticarete yöneltti

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Edirne, Güncel, Haber

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