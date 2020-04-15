Koronavirüs eğitim ihracatını da etkiledi: Yüzde 50 öğrenci kaybı var

Koronavirüs eğitimde de bir takım tedbirlerin alınmasına neden oldu ve örgün eğitim yerini uzaktan eğitime bıraktı. Buna ek olarak koronavirüsten eğitim ihracatının da etkilendiğini söyleyen Doç. Dr. Mustafa Aydın , "Dünyada yaklaşık 6 milyon uluslararası öğrenci var. Salgının etkisiyle bu öğrencilerin yüzde 50'si kendi ülkesine döndü, kalanlar ise ülkelerine dönmek için çaba sarf ediyor" dedi.

Üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı 178 bin olan Türkiye , en çok uluslararası öğrencisi bulunan ülkeler arasında yer almaya başlamıştı. Dünyayı etkisi altına alan ve birçok alanda etkisini gösteren koronavirüs eğitim ihracatını da etkiledi. Uluslararası öğrenci sıralamasında baş aktör olan Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada gibi ülkeler de bu durumdan etkilendi. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve HİB Eğitim Komitesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Dünyadaki uluslararası öğrencilerin şu anda yüzde 50'lik bir bölümü kendi ülkesine döndü ve kalan bölümü de çaba ve arayış içerisinde. Mayıs sonuna gelindiğinde bu öğrencilerin hemen hemen yüzde 80'i kendi ülkelerine dönecek demektir. Türkiye'nin 2019-2020 akademik yılında uluslararası öğrencilerden 5 milyar dolar girdisi var. Öğrencilerin yüzde 50'sinin ülkesine dönmesiyle ödemelerde zafiyet oluştu. Şu an itibariyle 3'te 1 bir kayıp var diyebiliriz" dedi.

ABD'DE BAZI ÜNİVERSİTELER KAPANMAYLA KARŞI KARŞIYA

Uluslararası öğrenci hareketliliğini anlatan Doç. Dr. Mustafa Aydın, bu süreçte İngiltere'nin 100 milyon pound kaybettiğini vurgularken, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bazı üniversitelerin kapanma ile karşı karşıya geldiğine dikkat çekti.

Doç. Dr. Aydın, "Amerika'daki üniversitelerin öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu yabancı öğrencilerden meydana geliyor. Bu üniversiteler, bu öğrencilerden aldıkları paralarla ayakta kalabiliyordu. Bu öğrencilerin önümüzdeki yıl dönme ihtimali zayıf olursa, bu üniversitelerin ayakta kalması mümkün olmayacak. Türkiye'deki ve dünyadaki genel durum budur. Türkiye'deki öğrencilerin de yüzde 50'si ülkemizi terk etti geriye kalan ise ülkeyi terk etmek için arayış içerisinde. Önümüzdeki yıl bu sıkıntıları asgariye indirmek için önerilerimiz ve taleplerimiz var" diye konuştu.

"UZAKTAN TANITIMLAR GERÇEKLEŞEBİLİR"

Üniversitelerin yurt dışından öğrenci temin etmek için yaptıkları çalışmalarının yüzde 60'ının Ticaret Bakanlığı tarafından desteklendiğini belirten Doç. Dr. Aydın, bu teşvik ve desteklerin devam etmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bu desteklerle biz uzaktan, online tanıtım yaparak bu ülkelere gitmeden o ülkedeki acentaları devreye sokarak, bu tanıtımlara devam edip asgariye indirebiliriz. Ticaret Bakanlığımızdan üniversitelere vermiş olduklarını tanıtım destek ve teşviklerinin online ve uzaktan tanıtıma aktarılmasını talep ediyoruz" dedi.

DOÇ. DR. AYDIN'DAN YÖK'E ÇAĞRI

Koronavirüs dolayısıyla Türkiye'nin karşılaşmış olduğu sıkıntılar içerisinde Yükseköğretim Kurulu'nun olağanüstü bir çaba sarf ettiğini ve dünyaya örnek olabilecek bir sistemle çalışıldığını ifade eden Doç. Dr. Mustafa Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"YÖK'ten de şunları bekliyoruz. Şu anda bir uzaktan eğitim sistemine geçtik. Artık bütün alanlarda üniversiteler uzaktan eğitim yapıyor. Bu sürecin mayıs sonunda biteceği pek gözükmüyor. Yaz aylarında azalsa bile bir kısım ülkelerden uluslararası öğrenci Türkiye'ye gelmekten çekinecektir. Bunun sıfırlanmasını bekleyecektir ya da Türkiye bu öğrencilerin gelmesini istemeyecektir. O ülkede sıkıntı olduğu için girişler yasak olabilir. Biz şuanda uzaktan eğitim yapabiliyorsak, 2020-2021 akademik yılında da uzaktan eğitim sisteminin aynen devam ettirilmesini talep ediyoruz. Eğer YÖK böyle bir açılım yapar ise, öğrenciler yüz yüze eğitim yapabilir. Türkiye'ye gelemeyen, kendi ülkesi tarafından da gönderilmesi yasaklanan veya Türkiye tarafından girmesi yasaklanan öğrenciler uzaktan eğitim yöntemiyle şu anda olduğu gibi eğitimlerine devam edebilirler."

Eylül ayında yapılan kayıtların bahar döneminde de yapılabileceğini ifade eden Aydın, "Yükseköğretim sistemine göre ön lisans ve lisans programlarımız için kayıtlar Eylül ayında yapılmaktadır. Dünyanın birçok yerinde bahar yarıyılında da üniversiteye kayıt olabiliyorsunuz. Biz de bu virüs dolayısıyla yaz ayında da sıkıntı devam ederse öğrencilerin eylül ayında kayıtlarında sıkıntı yaşanmaması için bahar döneminde kayıt yaptırabilmelerini istiyoruz. Böylece zararı yine asgari seviyeye indirebiliriz" diye konuştu.

YERİNDE UYGULAMA EĞİTİMLERİ İÇİN YENİ YÖNTEMLER GELİŞTİRİLDİ

YÖK'ün vakıf ve devlet olmak üzere bütün üniversitelerde ciddi şekilde online ve uzaktan eğitim sistemlerini yöneterek öğrencilerin eğitimde mağduriyetini ortadan kaldırdığına vurgu yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, yerinde uygulama eğitimleri için de yeni yöntemler geliştirdiklerini ifade etti.

Doç. Dr. Aydın, "Yerinde uygulama eğitimlerimiz için de yeni yöntemler geliştirildi. Gidip onu yapmak kadar verimli olmayabilir ancak yüzde 70'lik bir verime ulaşacak şekilde yerinde uygulamalarda yapılmaktadır. Böylece hiçbir öğrencinin mağduriyetine sebebiyet vermeden, eğitim kesintisiz devam etmektedir. Öğrencinin gayretiyle verimliliği yakalayabiliyoruz" dedi.

YÖK UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİ ÇOK İYİ YÖNETTİ

23 Mart'ta üniversitelerin uzaktan eğitime geçiş sürecini son derece başarıyla yöneten YÖK'e özel bir teşekkür edilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Bu süreçte YÖK Başkanımız SayınProf.Dr.M.Yekta Saraç hocamızın liderliğinde üniversitelerimiz hızlı bir şekilde uzaktan ve Online eğitim sistemine geçiş sağladı. Bu vesile ile kesintisiz bir eğitimin sürdürülebilirliğini sağlayan YÖK çalışanlarına da şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.