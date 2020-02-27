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Koronavirüs en çok 80 yaşının üzerindeki insanları öldürürken 0-9 yaş arasında ölüme rastlanmadı

Çin Hastalık Kontrol Merkezi, koronavirüs salgınındaki ölüm istatistiklerini paylaştı. Derlenen bilgilere göre salgında en yüksek ölüm oranı 80 yaş ve üzeri insanlarda gerçekleşirken 0-9 yaş grubunda hiç ölüm görülmedi.

27.02.2020 16:03 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:43

(Kovid-19) salgını hızla yayılırken Çin Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi, koronavirüste ölüm istatistiklerini verilerle paylaştı. Buna göre koronavirüsten en çok ölüm 80 yaş ve üstünde görülüyor. Ayrıca kronik hastalığı bulunanlarda koronavirüs riski herhangi bir hastalığı olmayanlara göre daha fazla.

Küresel salgın hızla büyümeye devam ederken Çin Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi'nin verileri, koronavirüste ölüm istatistiklerini paylaştı. Virüsün, ilerleyen yaşlarda bulunan insanlarda etkisinin daha güçlü olduğu istatistiklere yansırken 0-9 yaş arasında can kaybı yaşanmaması dikkat çekti. En yüksek ölüm oranı ise %14.8 ile 80 yaş ve üzerinde yaşandı.

Söz konusu istatistikler şu şekilde sıralandı:

80 yaş ve üstü: %14.8

70-79 yaş: %8

60-69 yaş: %3.6

50-59 yaş: %1.3

40-49 yaş: %0.4

30-39 yaş: %0.2

20-29 yaş: %0.2

10-19 yaş: %0.2

0-9 yaş: Ölüm yok

EN ÇOK HANGİ CİNSİYETİ ETKİLİYOR?

Koronavirüsten ölümler en çok erkeklerde görülüyor. Bunun sebebi ise Çin'deki erkeklerde sigara içmenin çok yaygın olmasına bağlanıyor. Sigara içmek solunumsal komplikasyon riskini artırıyor.

Erkek: Yüzde 2.8

Kadın Yüzde 1.7

KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLERİN HASTALIKLARI

Mevcut bir hastalığı olmayanlarda ölüm oranı yüzde 0.9. Hastalarda koronavirüsten ölüm riskini artıran mevcut hastalıklar ise şunlar:

Kardiyovasküler (Kalp veya kan damarlarının hastalıklarını içeren gruba verilen genel bir isim) hastalıklar: %10.5

Diyabet: %7.3

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH): %6.3

Hipertansiyon: %6

Kanser: %5.6

Hastalığı olmayanlar: %0.9

Koronavirüs en çok 80 yaşının üzerindeki insanları öldürürken 0-9 yaş arasında ölüme rastlanmadı

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Sağlık, Güncel


HABER YORUMLARI (5)
HABERİYAPANASELAMLAR:Ben böyle aptalca bir oran hiç görmedim. Yüzde vermişler toplamı 30 bile yapmıyor. Saçma sapan haber yapmayın
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MERT ATAMAN:Dürüst olduklarına inanmıyorum. Video görüntülerinde 3 çocuk cesedi virüs maskeli hastane çalışanları tarafından aynı ceset torbasına konuluyordu. Bir de ölen çocuk yok diyorlar.
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ESMA AYDOGON:sanane lan oglum ıster soylemezler ıster soyler
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0 0
MEMLEKETİM:Ecel''i gelen canini verir. Sizler cok daha istatistik ortaya kayarsiniz. Abdest alin Virus bulasmaz. Elin gevuru ellerinizi dakikakalarca yikayin diye tavsiyede bulunurken bizimkiler Abdest almakdan aciz.
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YOK ARTIK:Mağaradan mı yazıyorsun
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Sağlık

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