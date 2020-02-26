Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, 40'dan fazla ülkede can kayıplarına yol açtı. Medya Takip Merkezi (MTM), yaptığı araştırmada koronavirüsün medya yansımalarını ele aldı. Araştırmaya göre, koronavirüs en çok ABD'de konuşuldu.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona (COVID-19) virüsü, tüm dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüsü nedeniyle can kaybı 2 bin 700'ü aşarken, virüsten etkilenen kişi sayısı 81 binin üzerinde. Virüs tehdidi devam ederken virüsten korunma yöntemleri ve tedavisi araştırılmaya devam ediliyor. Medya Takip Merkezi'nin koronavirüs ile ilgili medya yansımaları araştırmasında; koronavirüsün şubat ayının ilk 25 gününde Türk medyasında 41 bin 77 haberde yer aldığı saptandı. Araştırmaya göre bu konu; şimdiye kadar 51 vakaya rastlanan ABD'de, son 1 haftada 785 bin 734 haberde konuşulurken, şimdiye kadar 78 bin 64 vakaya rastlanan ve 2 bin 600'den fazlası ölümle sonuçlanan Çin Halk Cumhuriyeti'nde ise son 1 haftada 569 bin 506 haberde konuşuldu.

EN ÇOK ABD, ÇİN VE İTALYA KONUŞUYOR!

Medya Takip Merkezi'nin ölçümleme servisi DigiLup'ın 19 – 25 Şubat tarihleri arasında yaptığı araştırmaya göre, Çin'de ortaya çıkan ve en çok kaybın yaşandığı koronavirüsü medyada en çok ABD'de konuşuldu. Şimdiye kadar 51 vakaya rastlanan ABD, son 1 haftada 785 bin 734 haberde koronavirüsünü konuştu. ABD virüsle mücadele etmek için ise 2 buçuk milyar dolarlık bütçe ayırma kararı aldığını açıkladı. Şimdiye kadar 78 bin 64 vakaya rastlanan ve 2 bin 600'den fazlası ölümle sonuçlanan Çin Halk Cumhuriyeti'nde ise son 1 haftada 569 bin 506 haberde koronavirüsünden bahsedildi.

Medyanın ilgisinin yoğun olduğu diğer bir ülke ise 177 bin 544 haber ile İtalya oldu. Şimdiye kadar 322 vakaya rastlanan İtalya'da ise 10 vakanın ölümle sonuçlandığı bildirildi. Çin'den sonra virüsten en çok etkilenen ülke ise bin 146 vakanın yaşandığı ve 12 ölümün kayıtlara işlendiği Güney Kore oldu. Güney Kore medyasında ise 90 bin 77 haberde virüsten bahsedildi. İran da virüsten etkilenen ülkelerden oldu. Şimdiye kadar 95 vakanın rastlandığı ve 16 ölümün kayıtlara geçtiği İran'da ise son 1 haftada bin 31 haberde koronavirüsünden bahsedildi.

Ülkelere göre medyaya yansıyan koronavirüsü haber adedi sıralaması ise şöyle:

"ABD, Çin, İtalya, Japonya, Güney Kore, Almanya, Türkiye, İspanya, Vietnam, Fransa, İngiltere, Avustralya, Rusya, Singapur, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland, İran"