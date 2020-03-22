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Koronavirüs en çok yaşlıları öldürüyor: Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus oranı kaç? Avrupa'da durum ne?

Avrupa'da en fazla yaşlı nüfus İtalya ve Yunanistan’da. Türkiye’de 5 yaşlıdan 1'i tek başına yaşıyor

22.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:45
Koronavirüs en çok yaşlıları öldürüyor: Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus oranı kaç? Avrupa'da durum ne?
Yeni tip koronavirüs Covid-19 yaşlılar için daha büyük tehlike. Virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin büyük oranı 65 yaş üzerindeki kişiler. Türkiye 'de ise 10 kişiden biri 65 yaş ve üzerinde. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise bu oran ortalama yüzde 20.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 9,1. Yaşlı nüfus oranı 2014 yılında iken yüzde 8 idi. Yaşlı nüfus sayısı son 5 yılda yüzde 22 arttı. Yaşlı nüfusun 2019 yılında yüzde 44'ünü erkekler, yüzde 56'sını ise kadınlar oluşturdu.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Dünya

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