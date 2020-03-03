Koronavirüs: Endişelenmeyin, önlem alın

Öncelikle neden "endişelenmeyin" diyorum, oradan başlayayım isterseniz. Evet, pek çok ülkeyi tehdit eden bir virüsten söz ediyoruz ancak endişenin, stresin bağışıklık sisteminizi zayıflatıp, sizi enfeksiyonlara, hastalıklara açık bir duruma getirdiğini bilmenizde yarar var. Endişe düzeyiniz arttıkça aslında endişenin tehdit unsuru oluşturan kaynağına daha çok yaklaşmış oluyorsunuz. Oysa sakinliğinizi koruyarak bağışıklık sisteminize katkıda bulunabilirsiniz. Elbette bir yandan önlemleri de uygulamanızda yarar var.

Koronavirüsün bulaşma yolları:

Koronavirüsün en hızlı yayılımının kişiden kişiye bulaşma yoluyla olduğu düşünülüyor. Kuluçka süresinin genelde 14 gün olduğu, 2-20 gün arasında olabileceği belirtiliyor. Belirtiler hafif veya ölüme varabilecek kadar ciddi olabiliyor. Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı en önemli belirtiler. Kişiden kişiye bulaşma olasılığının kuluçka döneminde az olduğu, belirtiler gözükmeye başladıktan sonra arttığı düşünülüyor.

Bir diğer bulaşma yolu ise yüzeyler ve objeler. Virüsün bulunduğu yüzeyi veya objeyi ellemek ve daha sonra virüs bulaşmış eli yüze, buruna, ağıza değdirmekle de hastalık kapılabiliyor. Ancak kişiden direkt bulaşmaya göre bu bulaşma yolunun daha zayıf olduğu kanısı hakim.

Koronavirüsten korunmak için neler yapmalı?

Genel önlemler:

-Hastalık belirtileri gösteren kişilerden uzak durun.

-Elinizi yüzünüze, gözlerinize, ağzınıza, burnunuza değdirmeyin

-Ellerinizi sık sık su ve sabunla yıkayın. Örneğin, saat başı olabilir.

-Su ve sabunla yıkamadığınızda alkol bazlı dezenfektan veya kolonya ile elleriniz ovuşturun.

-Evinizde, iş yerinizde çamaşır suyu veya alkolle yüzey temizliğini ihmal etmeyin.

Detaylara inelim:

Bu genel önlemlerin dışında da dikkat edebileceğimiz noktalar var.

-Kişiden kişiye bulaşma olasılığının yüksek olması, öpüşme, tokalaşmadan uzak durmanın yanı sıra kişilere 1 metreden fazla yaklaşmamak akıllıca bir önlem olacaktır.

-Sağlık sorunları olanlar, özellikle yaşlı hastalar bu virüs için riskli grubu oluşturduğundan, bu kişilerin kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmalarında yarar var. Sigara kullananlar da dikkat etmeli. Sigara içmek, virüsün tutunduğu ACE/2 proteini artırdığından, solunum yollarını güçsüz düşürdüğünden bu hastalık için ilave risk oluşturuyor.

-Kapalı ortam sık sık, yarım saate bir veya saat başı havalandırılmalı, fırsat bulundukça açık havaya çıkılmalıdır. Kışın nadir görülse de güneş ışığından her fırsatta yararlanma yoluna gidilmelidir. Güneş ışığının bakteri ve virüsleri yok edebilme yeteneği olduğunu unutmayalım.

-Maske kullanımı esas olarak sağlıklı değil, hasta kişilere, hastalığı bulaştırmamak için önerilmektedir. Yine de kapalı alanlarda kalabalık ortamlarda bulunulacaksa maske kullanabilirsiniz.

-Kapalı alanlar özellikle dar ise risk alanı oluşturduğundan örneğin, asansör yerine merdiveni tercih etmeniz daha uygun olabilir.

-Toplu taşımalarda herkesin tutunduğu yerlere tutunmamaya çalışın. Başınızı öne eğin. İndikten sonra ellerinizi yıkayın.

-Ev dışında ortak alanlarda bulunurken yüzey temasından sonra yüze, ağıza, buruna, göze dokunmamaya dikkat edilmelidir. Yüzey deyince aklınıza sadece masa gelmesin. Asansör düğmesi, kapı kulpu, musluk gibi çok kişinin el teması yaptığı yüzeylerden virüs bulaşmasını önlemek için bu yüzeyleri kağıt mendille dokunup daha sonra mendili atmak yararlıdır.

-Çoğu kişi ellerini yıkamak adına su ve sabunla sadece kısa süre temas edip temizliği sağladığını düşünüyor. Oysa el yıkama süresi 20 -30 saniye sürmeli ki etkili olabilsin. Kolaylıkla uygulayabilmeniz için "iyi ki doğdun.." şarkısını üst üste 2 kere söyleme süresi kadar ellerinizi yıkayabilirsiniz. Bilekleri, baş parmaklar dahil diğer parmakları ve parmak içlerini, avuç içleri, el sırtı ve tırnakları iyice temizleyin. Hatta olabildiğince dirseklerden aşağıya doğru yıkamaya gayret edin.

-Yüzünüzü yıkayacaksanız, ellerinizin iyice temizlendiğine emin olduktan sonra yüzünüzü yıkamaya geçin. Kurulamak için kağıt havluyu tercih edin. Virüsler nemli ortamları sever. Islak veya nemli bırakmayın.

-Alkolün bu virüsü öldürdüğü belirtiliyor. Kolonya içerdiği alkol ile etkili bir çözüm yolu oluşturabilir. Gerek su ve sabun bulamadığınızda gerekse ellerinizi yıkadıktan sonra kolonya kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta, kolonya en az 15-20 saniye elinizde kalmalı. Virüse karşı %75'lik etil alkol yeterli. Kolonyada ise bu oran %80'i buluyor. Ancak bazı kolonyalarda ucuz olsun diye metil alkol kullanılıyor. Alacağınız kolonyanın etil alkol içeren kaliteli kolonya olmasına dikkat edin. Kaliteli kolonyayı yanımızda taşıyarak, evimizde, işyerimizde, alışveriş yaptığımız mağazalarda, spor salonlarında bulundurarak, virüsün yayılmasını önleyebiliriz. Virüs bulaştıktan sonra kolonyanın yararı olmuyor ancak bulaşmayı önleyebiliyor. Herhangi bir cilt rahatsızlığı yoksa tahrişe neden olmayacak şekilde kolonyadan yararlanabiliriz.

-Cep telefonlarına da dikkat etmenizi öneriyorum. Cep telefonlarını hemen her yere koyulabilmesi, eğer kulaklık kullanılmıyorsa konulduğu yerden alınıp direkt kulağa konulup yüzle temas ettirilmesi risk oluşturuyor. Bu nedenle sık sık cep telefonlarının kolonyalı mendille temizlenmesinde yarar var. Gözlük, kalem de aynı nedenden ötürü virüs taşıyıcısı olabilir. Bu tip kişisel eşyaları başka kişilerle paylaşmamak da iyi olur.

-Bir diğer nokta evcil hayvanlar. Hong Kong'da ilk kez bir koronovirüs hastasının köpeğinin ağzından ve burnundan alınan örneklerde virüse rastlandığı belirtiliyor. Köpekte hastalık belirtisi görülmemesine rağmen virüs taşıyıcısı olabileceğini gösteren bu haber evcil hayvanlarla temastan sonra elleri yıkamanın yararlı olabileceğini gösteriyor.

-Tuzlu suyla gargara yapmanın koronavirüsü öldürücü bir etkisi olduğuna dair bir kanıt yok. Ancak ara sıra yapmanızın sakıncası da yok. Sık sık su için. Ilık su ile boğaz gargarası yapılması, bol ılık su içilmesi yine kesin kanıt olmamakla birlikte virüsün yerleşme riskini azaltabilir.

Koronavirüse karşı bir aşı henüz geliştirilmiş değil. Ancak 3 boyutlu haritasının hazır olduğu ve buna uygun aşının geliştirilmesinin de yakın olabileceği belirtiliyor. Bazı kaynaklar aşının hazır olduğunu ancak insanlar üzerinde denemek için zamana ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor. Aşı hazır olana kadar alınacak önlemlerin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmek de önemli.

Bu konuyu bir başka yazıda paylaşmak üzere hepinize sağlıklı, mutlu haftalar diliyorum.