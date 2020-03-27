Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs endişesi paketli ete rağbeti artırdı

Koronavirüs endişesiyle gıda temizliğine daha fazla duyarlılık gösteren vatandaşlar paketli ürünlere rağbeti artırdı.

27.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:11
Koronavirüs endişesi paketli ete rağbeti artırdı
Koronavirüs endişesiyle gıda temizliğine daha fazla duyarlılık gösteren vatandaşlar paketli ürünlere rağbeti artırdı.

Koronavirüs endişesiyle kişisel temizlik ve gıda temizliğine daha duyarlı hale gelen vatandaşlar, gıda ürünlerini seçerken daha titiz davranıyor. Marketlerde daha az açıkta kalan ve özel olarak ambalajlanmış ürünler daha çok tercih ediliyor. Kırmızı et sektörünün önemli firmalarından Bonfilet, vatandaşın bu ihtiyacına yönelik yeni ürünlerini tüketiciyle buluşturdu. Bu kapsamda şirket, skinpack ambalajlama teknolojisiyle hazırladığı sabit gramajlı, tek porsiyonluk taze etleri satışa sunduğunu duyurdu.

"Paketlenmiş gıda ürünlerine talep çoğaldı"

Yeni ürünlerin sektöre yeni soluk getireceğini ifade eden Bonfilet Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akkoyun, "Özellikle içinde bulunduğumuz dönemden dolayı koronavirüsten korunma tedbirleri arasında en başta gelen hijyen hassasiyeti ile paketlenmiş etlere de rağbet çoğaldı. Biz de şirket olarak artan talebi karşılamak üzere tüketicilerin et ürünleri konusundaki taleplerine çözüm sunuyoruz. Paketlenmiş et ürünlerinin satışının yoğunlaşması ile bizim de üretimimizde artış oldu. Yıllık 18 bin ton üretim kapasitemiz ile yıl boyunca müşterilerimizin talebini karşılayacak güce sahibiz" dedi.

Tüketicilerin bu dönemde dışarıdan hava ile temas etmeyen paketli gıdaları özellikle tercih ettiğini kaydeden Akkoyun "Etlerin de hiç hava değmeyecek şekilde paketlenmesi, aynı zamanda soğuk yanığı denen doku ve tat bozulmasını engelliyor." ifadelerini kullandı.

Buzdolabında 28 güne kadar dayanıyor

Yapılan bilgilendirmede; üretim ve paketlemede kullanılan teknoloji ile gıda atıklarını yüzde 50, plastik miktarını yüzde 40'a varan oranda azaltan paket optimizasyonu aynı zamanda ekolojik ve sürdürülebilir yaşama da katkı sağlıyor. Vakumlu paket, sızdırmazlık için uygulanan düşük sıcaklık sayesinde hassas proteinlerin dokusunu ve besin değerlerini korurken raf ömrünü de buzdolabında 28 güne kadar uzattığı belirtildi.

QR kod ile pratik tarifler

Ayrıca, paketlerde ürünün hayvanın hangi bölgesinden elde edildiğine dair bir görsel bulunuyor. ambalajlarda tek porsiyonda bulunan protein miktarı görülürken pakette yer alan QR kod ile ürüne dair bilgilerin yanı sıra pratik bir tarif videosuna da erişiliyor. - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Koronavirüs endişesi paketli ete rağbeti artırdı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi Ekonomi
Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi
Dodurga Belediyesi korona nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı Ekonomi
Dodurga Belediyesi korona nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Ekonomi
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Ekonomi
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Ekonomi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
IMF’nin koronavirüs nedeniyle ilk kredi vereceği ülke belli oldu Ekonomi
IMF'nin koronavirüs nedeniyle ilk kredi vereceği ülke belli oldu
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:30: Çeşme Esnaf Odası Başkanı: "Bu zor günleri beraber aşacağız" - Ekonomi 15:30: Adana Ticaret Borsası - Ekonomi 15:29: Malezya hükümeti salgın nedeniyle 371 milyar liralık yardım paketi açıkladı - Ekonomi 15:24: Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı - Ekonomi 15:21: TÜRKTOB: "Üretimin sürekliliğinin yerli üretimle, milli çeşitlerle sağlanması şart" - Ekonomi 13:07: Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak - Ekonomi 14:34: Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı - Haberler 12:40: Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak - Ekonomi 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:24: IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek - Ekonomi 12:17: Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum - Ekonomi 12:02: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi