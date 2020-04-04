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Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı

Koronavirüs sonrası turşu ve turşu suyunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini düşünen vatandaşların turşuya ilgisi arttı. Kemerburgaz'da 'Turşucu' köyündeki dükkanlarda satışlar yüzde 100 oranında arttı. Esnaf virüs sonrası camlarına "Koronavirüs aşısı bulunur", "Koronasavar" şeklinde yazılar astı.

04.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:14

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüse karşı henüz bilinen bir tedavi yöntemi yok. Fakat uzmanlar virüse karşı en önemli önlemlerden birinin bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunu söylüyor. Turşu ve turşu suyunun bağışıklık sistemini ve vücut direncini koruyup arttırdığını düşünen vatandaşlar da koronavirüsten korunmak için turşu ve turşu suyuna yöneldi.

Turşucu esnafı, koronavirüs salgınının ardından taleplerin oldukça arttığını belirtirken, vatandaşlar ise hem probiyotik hem de doğal antibiyotik olduğunu düşündükleri için turşu ve turşu suyu tükettiklerini söyledi. Bazı turşucu dükkanlarında da turşu ve turşu suyu için "Koronavirüs aşısı bulunur", "Koronasavar" şeklinde yazıların asılı olduğu görüldü.

Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı

"SATIŞLARIMIZ YÜZDE YÜZ ARTTI"

Eyüpsultan Kemerburgaz'da halk arasında 'Turşucu' köyü olarak bilinen Abdülhamit Han Caddesi'nde turşucu dükkanı bulunan Egemen Demir koronavirüs salgınının ardından satışlarında yüzde 100 artış olduğunu belirterek, "Turşu ve turşu suyu, özellikle koronavirüsüne karşı hem probiyotik hem doğal antibiyotik etkisi yaptığı için özellikle son 2 haftalık dönemde fazlasıyla bir talep oluştu. Satışlarımızda yaklaşık yüzde 100, hatta yüzde 150 oranında bir artış yaşandı. Elimizde stoklarımız mevcut ama üretim bandımızı da yükselttik. Bu sene bizim 72'inci senemiz, ben üçüncü nesil olarak devam ettiriyorum. Bizde hala dededen kalma tarifle devam ettiği için bunlar bizim tabirimizle ev tipi turşular, içinde katkı maddesi olmayan turşular. Bundan dolayı özellikle turşu ve turşu suyu direnci yükseltiyor, metabolizmayı hızlandırıyor ve dış etkenlere karşı vücudun direncini arttırıyor. Müşterilerimizden de 'turşu yiyelim de hastalık gelmesin' gibi yorumlar alıyoruz. Turşu suyu en doğal antibiyotiklerden biri" dedi.

Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı

"KORONAVİRÜSE İYİ GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR"

Koronavirüs salgınıyla turşuya olan ilginin arttığını söyleyen turşucu Harun Koçum ise, "Koronavirüs ile insanlar turşuya baya bir rağbet gösterdi. Turşu probiyotiktir. Turşu suyu olsun, turşu olsun insanlar kendileri için bir çare arıyorlar. Taleplere elimizden geldiği kadar yetişiyoruz. Turşu suyu içtikçe boğazdaki bakterileri öldürüyor, biz de iyi olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar rağbet gösteriyor. Koronavirüse karşı iyi geldiğini düşünüyorlar, boğazlarını açtığını düşünüyorlar" ifadesini kullandı.

Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı

"HEM BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR HEM DE DOĞAL ANTİBİYOTİK"

Koronavirüse karşı sürekli turşu tükettiğini söyleyen Hakan Şair, "Salatalık ve lahana turşusu aldım. Bu hafta içinde üçüncü gelişim. Hem kendi evime alıyorum hem çalıştığım iş yerine alıyorum. Doğal bir besin kaynağı. Çoğunlukla koronavirüse karşı alıyoruz. Koronavirüsünü probiyotik olarak engellediğini biliyoruz, bu yüzden sürekli tüketiyoruz. Turşu bittikten sonra içecek niyetine suyunu bile içiyoruz. Vücuda sağlıklı geldiği için hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor hem de doğal antibiyotik" diye konuştu.

Turşunun koronavirüse karşı etkisi olduğunu düşündüğünü Erkan Uzun ise, "Biz turşunun şifalarının çok olduğunu biliyoruz. Şu an büyük bir hastalığın içerisindeyiz. Koronavirüse karşı turşunun etkisi olduğunu düşünüyorum, çünkü hepsi organik ürünler. Bunları devamlı tüketmemiz lazım diye düşünüyorum" dedi.

Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Yaşam, Ekonomi

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Yeni tip koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı
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