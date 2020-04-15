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Koronavirüs: Evde kalırken kilo almamak isteyenler için ipuçları

Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan çok sayıda insanın, en önemli sorunlarından birisi de, günlük alışkanlıklarındaki değişime bağlı olarak ortaya çıkan fazla yeme ve artan kilolar.

15.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:10
Koronavirüs: Evde kalırken kilo almamak isteyenler için ipuçları

Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan çok sayıda insanın, en önemli sorunlarından birisi de, günlük alışkanlıklarındaki değişime bağlı olarak ortaya çıkan fazla yeme ve artan kilolar.

Salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan birçok ülkede, artan kilo şikayetleri daha belirgin şekilde dile getirilmeye başlandı. Örmeğin Belçika 'da, sağlık kuruluşlarının gerçekleştirdiği araştırmaya göre, halkın yüzde 35'inin, kısa sürede 2 kilodan fazla aldığı belirlendi. Karantina döneminde 4 ve üzeri kilo alamların oranı da yüzde 12 olarak aaptandı.

Peki, evde kalmak zorunda olduğunuz günlerde, nasıl sağlıklı beslenebilir ve kilo almaktan nasıl korunabilirsiniz?

Anvers Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden beslenme uzmanı Michale Sels, koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle günlük alışkanlıklarının dışına çıkan insanların gerilim ve stresin de etkisiyle daha fazla yemek yeme isteği duyduğunu belirterek, öncelikle, yeni bir alışkanlık düzeni için harakete geçilmesi çağrısında bulunuyor.

'Ofis rutinini koruyun'

Diyetisyen Tanja Callewaert de, Belçika medyasına yaptığı değerlendirmede, eve kapanma döneminde, arkadaşlarla birlikte yemek yeme ya da içki içme gibi sosyal baskıların da olmadığını vurgulayarak, belirli bir program dahilinde bu sorunla başa çıkılabileceğini söylüyor.

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Ensititüsü (RIVM), özellikle evde çalışmaya başlayanların, iş yerindeki alışkanlıklarını sürdürmesi, çalışırken sık sık mutfağa gidip gelmekten kaçınması konusunda uyarıyor.

Belçika ve Hollandalı beslenme uzmanlarının, karantina günlerinde fazla kilolardan kaçınmak için verdiği bazı ipuçları şöyle:





BBC
Etiketler: Koronavirüs, Karantina, Belçika, Dünya
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