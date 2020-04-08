Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs Fırsatçıları İş Başında: İnternetten Alışverişe Dikkat

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında gerek olmadıkça evden dışarı çıkılmaması gerekiyor. Bu sebepten dolayı yeni tip koronavirüs salgını sürecinde alışveriş yapmak isteyen insanlar, internet üzerinden alışverişe yöneliyor.

08.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:51
Koronavirüs Fırsatçıları İş Başında: İnternetten Alışverişe Dikkat
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında gerek olmadıkça evden dışarı çıkılmaması gerekiyor. Bu sebepten dolayı yeni tip koronavirüs salgını sürecinde alışveriş yapmak isteyen insanlar, internet üzerinden alışverişe yöneliyor. Bu durumu fırsat bilen kötü niyetli kişiler korona indirimi diye sahte ürünleri satmaya çalışıyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, DHA'ya bu konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Korana İndirimi Adı Altında Dolandırıcılık

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Hala çıkar peşindeler. 'Korona indirimi' diye şimdi de bir takım ilanlar verip, vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Bunların daha önce de yaptıklarını gördük. Karaborsacılık, vurgunculuk yaptılar. İnsanları kandırıp kredi kartı bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşalttılar. Şimdi de korona vurgunculuğu yapıyorlar. Bunlar taklit yapıyor. Gerçekten ciddi markalar kepenk kapattılar. Çalışmıyorlar. Şimdiden ilanlar veriyorlar. Müşterilerine mesajlar göndererek, 'Biz size indirim yapacağız. Şimdi bize 250 lira verin mağazamız açıldığı ilk gün gelin, size 500 liralık alışveriş yaptıralım' diyorlar. İşte bunları taklit eden dolandırıcılar müşterilerinin tuzağa düşmesi neticesinde onların kredi kartı bilgilerini ele geçirip dolandırıyorlar ya da birtakım sahte hesaplarla tuzağa düşürdükleri insanların kendilerine havale göndermesini, ödeme yapmasını isteyerek onları dolandırıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Kredi Kartı Bilgilerini Ele Geçirerek Tamamen Hesaplarını Boşaltabiliyorlar"

Ağaoğlu, "Dikkat diyorum. O tanıdığınız, bildiğiniz ve güvendiğiniz markanın size sunduğu o indirim gerçek olmayabilir. Gerçek olan şu. Bugün birçok marka sıkıntıda. Ürünlerini satamıyor, mağazalarını kapattı. İşte bu noktada fırsatçı ve dolandırıcılar taklit ederek sanki 500 liralık ürünü yarı fiyatına satacakmış, 1000 liralık ürünü 500 liraya satacakmış gibi ağlarına düşürüyor daha sonra paralarını alıyor. Birde kredi kartı bilgilerini ele geçirerek tamamen hesaplarını boşaltabiliyorlar" dedi.

Ağaoğlu, "Bu sahtekarlar tanınmış, güvenilen markaların ürünlerinin fotoğraflarını internete koyup fiyatı da neredeyse yarı fiyat gibi cazip halde sunmak suretiyle vatandaşları aldatıyorlar. Bu noktada vatandaşın yapması gereken bilinçli tüketici olarak marka sahibi firmayla yazışarak o ilanın gerçekten o firmaya ait olup olmadığını tespit edip ondan sonra hareket etmesidir. Aksi halde dolandırılır hatta finansal bilgilerini karşı tarafa aktarırsa adına kredi bile çekilip, borçlandırılabilir" ifadelerini kullandı.

İçinde bulunduğumuz dönemde bilinçli tüketicilerin zorunlu ihtiyaçlar dışında hiçbir alışveriş yapmaması gerektiğini belirten Ağaoğlu, "Bu sağlığımız açısından da gerekli. Ürünü bize getirecek olan kurye elemanlarının yoğunluktan ötürü virüsle karşılaşmaları hatta hastalığa yakalanmaları dahi söz konusu. Tüketiciler zorunlu ihtiyaçları dışında hiçbir sipariş vermemeli. Böyle çok cazip gördükleri ilanla ilgili de firmayla irtibata geçmeli" şeklinde konuştu.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Aydın Ağaoğlu, DHA, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››Koronavirüs Fırsatçıları İş Başında: İnternetten Alışverişe Dikkat - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Teknoloji Haberleri

15:43: Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik - Haberler 15:42: MSB: "Maske, tulum ve tanı kitlerinden oluşan sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız üçüncü durağı... - Haberler 15:42: Kastamonu'nun ilk pozitif vakası alkışlarla taburcu edildi - Haberler 15:41: Park halindeki tırın aküsünü çaldılar - Haberler 15:40: Çalmadılar, kırdılar döktüler - Haberler 15:27: İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim 15:27: İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim - Haberler 14:19: Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı - Haberler 13:17: Esenyurt'taki doğal gaz patlamasının yarattığı korkunç tablo bugün ortaya çıktı - Haberler 12:55: İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu - Haberler 12:50: Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil