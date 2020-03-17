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Koronavirüs fırsatçılarına geçit yok

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü fırsat bilerek ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştırarak, gereken cezai işlemi yapacaklarını söyledi.

17.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:04
Koronavirüs fırsatçılarına geçit yok
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü fırsat bilerek ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştırarak, gereken cezai işlemi yapacaklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Salih Zeki Murzioğlu, Samsun, Ekonomi

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