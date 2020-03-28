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Koronavirüs fırsatçılığına karşı küresel uyarı

Dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs (Covid-19) salgınında en çok ihtiyaç duyulan ilaç, dolandırıcılığın en çok yapıldığı alan haline geldi.

28.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:27
Koronavirüs fırsatçılığına karşı küresel uyarı

Dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs (Covid-19) salgınında en çok ihtiyaç duyulan ilaç, dolandırıcılığın en çok yapıldığı alan haline geldi. Dünya genelinde resmi sağlık örgütleri dolandırıcılıklara karşı uyarı yayınladı.

İngiliz Kraliyet Savcılığı, koronavirüs sahteciliğinin İngiltere'de sadece Mart ayında yüzde 400 arttığını vurgularken, Avrupa Birliği Tıp Ajansı sahte ilaç ve dolandırıcılık konusunda duyurular yayınladı.

İspanya 'da salgının hızla yayılması ve ölüm vakalarının günden güne yükselmesi sebebiyle halkın korku ve endişesini fırsata çevirmeyen çalışan dolandırıcılara karşı, İspanya yetkilileri uyarılar yayınladı.

'HAYATİ TEHLİKE YARATIYOR'

İspanya İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı, koronavirüse karşı izin verilen hiçbir tedavi olmadığını ifade etti. İspanyol yetkililer, özellikle internet üzerinden ilaç satışı yapan ve virüse karşı iyi geldiği ya da virüsü engellediği belirtilen ürünlerin kullanılmasının 'hayati tehlike' yarattığını vurguladı.

Avrupa Birliği İlaç Ajansı tarafından koronavirüs salgınını kullanarak halkı dolandırmaya çalışan kişilere karşı uyarı yayınlandı. Yayınlanan uyarıda, internet üzerinden koronavirüse iyi geldiği söylenen ilaçların sahtelerinin üretilip, içlerinde sağlığa son derece tehlikeli maddeler konulduğunu işaret etti. Salgın sebebiyle eczanelere direk gidemeyen kişilere yardımcı olması için Avrupa Birliği'nde kayıtlı internet üzerinden satış yapan eczanelerin listesi, Ajansın internet sitesinden yayınlandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise bir WhatsApp numarası yayınlayarak halkın her konuda bilgi alabileceğini belirtti.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Avrupa Birliği, Koronavirüs, İspanya, Dünya

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